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Süße Stars und wilde Jäger im Schönbrunner Tiergartenkalender

Ein Pinguin steht auf einem Bein auf einem felsigen Untergrund.
© Daniel Zupanc
Der neu erschienene Tiergartenkalender 2027 präsentiert herzige Pinguinbabys und majestätische Raubkatzen in außergewöhnlichen Aufnahmen.
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Neugierige Tierbabys, kleine Abenteuer und unvergessliche Momente: Der neue Wendekalender des Tiergarten Schönbrunn ist da! Tiergartenfotograf Daniel Zupanc hat dafür besondere Augenblicke eingefangen, darunter die Kletterversuche eines jungen Amurleoparden, einen kleinen Katta auf dem Rücken seiner Mutter und ein Felsenpinguin-Küken bei seinen ersten Schritten.

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Drei Gepardenbabys sitzen im Gras; Kalendercover Tiergarten Schönbrunn 2027.
A3-Wendekalender - mit 12 Jungtieren und 12 Katzenfotos aus dem Tiergarten. © Daniel Zupanc

Auf der Rückseite des Wendekalenders stehen die beeindruckenden Raubkatzen des Tiergartens im Mittelpunkt. Gepard, Löwe und Co. zeigen sich dabei von ihrer ausdrucksstarken Seite. Die Aufnahmen rücken die Schönheit und Einzigartigkeit der Tiere in den Blickpunkt des Interesses und erinnern zugleich an den wichtigen Beitrag moderner Zoos zum Schutz bedrohter Arten. Der Tiergartenkalender 2027 ist ab sofort in den Zoo-Shops sowie im Onlineshop des Tiergarten Schönbrunn erhältlich.

Stimmen aus dem Tiergarten

"Tiere in einem besonderen Moment festzuhalten, erfordert viel Geduld, Erfahrung und ein gutes Gespür für den richtigen Augenblick. Daniel Zupanc gelingt es mit seinen Fotos, die Schönheit und Einzigartigkeit unserer Tiere einzufangen und damit aufzuzeigen, was es zu schützen gilt", erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Ein Leopardenjunges klettert an einem Baum im Grünen, Tiergartenkalender Schönbrunn 2027.
Der Tiergartenkalender Schonbrunn 2027 ist ab sofort im Handel erhältlich. © Daniel Zupanc

"Der Tiergarten Schönbrunn ist über die Jahre zu einem zweiten Zuhause für mich geworden. Mit meinen Fotos möchte ich die Faszination für die Tiere und diesen einzigartigen Ort weitergeben", ergänzt Tiergartenfotograf Daniel Zupanc.

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