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14 Monate Öffi-Chaos

Ab Herbst: Anreise-Albtraum zum Flughafen Wien

Frau mit gelbem Koffer schaut im Zug auf ihr Smartphone, moderne Sitze im Hintergrund.
© Getty Images
Unzählige Reisende stehen schon bald vor der Frage, wie sie bis Ende 2027 zum Flughafen Wien-Schwechat kommen sollen.
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Wer ab September zum Flughafen Wien will, steht vor einer Mega-Herausforderung: Die gewohnte Öffi-Anreise auf der regulären Öffi-Strecke gestaltet sich für ganze 14 Monate als äußerst schwierig. Die S-Bahn (S7) endet künftig bereits in St. Marx und bringt Reisende nicht mehr direkt zum Flughafen. Zudem wird der City Airport Train (CAT) auf Busbetrieb umgestellt und fährt alle 15 Minuten ab - ein Hinfahrticket zum Vollpreis kostet 14,90 Euro.

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Welche Alternativen bleiben sonst? Zum einen Zugverbindungen mit Railjet, REX oder IC ab dem Wiener Hauptbahnhof, wobei Verspätungen hier keine Seltenheit darstellen. Auf der anderen Seite gibt es noch den Vienna Airport Bus um 11 Euro pro Strecke und Person - und natürlich das Flughafen-Taxi sowie der Airport-Driver ab 39 Euro.

Fest steht: Ob mit Bus, Bahn oder Taxi: Für Fluggäste beginnt die Reise in nur wenigen Wochen schon lange vor dem Check-in - mit einer sorgfältigen Planung der Anfahrt.

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