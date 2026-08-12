Maskierter überfiel Trafik mit Pistole und flüchtete

Die Wiener Polizei veröffentlichte nach einem Trafikraub Lichtbilder des Verdächtigen und bittet um Hinweise.

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Wien. Zu dem Raubüberfall kam es bereits Ende Juni im 22. Gemeindebezirk.

Ein maskierter Mann stürmte am 30. Juni gegen 16.20 Uhr in eine Trafik in der Wagramer Straße, zu dem Zeitpunkt befanden sich zwei Kunden in dem Geschäft. Anschließend bedrohte der Verdächtige eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und forderte Bares.

Wer kennt den Verdächtigen? © LPD Wien

Lichtbilder sichergestellt

Die geschockte Mitarbeiterin übergab sofort den Kassenbestand. Daraufhin ergriff der Unbekannte die Flucht. Laut Polizei erlitt das Opfer bei der Tat keine körperlichen Verletzungen. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung ein, jedoch vergeblich. Von dem Räuber fehlt bislang jede Spur. Doch die Ermittler konnten Lichtbilder des Verdächtigen sicherstellen.

Nun veröffentlichte die Wiener Polizei über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien diese. "Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen", so die Wiener Polizei.

Hinweise - auch anonym - werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01 31310 67800 erbeten. Es gilt die Unschuldsvermutung.