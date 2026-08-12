Bluttat in Moldawien
Messer-Stecher auf Wiener Baustelle gefasst
Wien. Ein seit fünf Jahren von der Polizei in Moldawien international gesuchter Mann ist am Dienstag auf einer Baustelle in Wien-Döbling festgenommen worden. Dem 31-jährigen Rumänen wird laut Exekutive vorgeworfen, 2021 in Moldawien eine Person mit dem Messer schwer verletzt zu haben.
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Verdächtiger geständig
Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien forschten den 31-Jährigen im Zusammenwirken mit dem Bundeskriminalamt aus. Er gab gegenüber den Beamten an, von der Fahndung gewusst zu haben, und zeigte sich geständig. Der Rumäne wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.
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