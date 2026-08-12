Messer-Stecher auf Wiener Baustelle gefasst

Der seit fünf Jahren gesuchte Rumäne soll in Moldawien einen Messerangriff unternommen haben.

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Wien. Ein seit fünf Jahren von der Polizei in Moldawien international gesuchter Mann ist am Dienstag auf einer Baustelle in Wien-Döbling festgenommen worden. Dem 31-jährigen Rumänen wird laut Exekutive vorgeworfen, 2021 in Moldawien eine Person mit dem Messer schwer verletzt zu haben.

Verdächtiger geständig

Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien forschten den 31-Jährigen im Zusammenwirken mit dem Bundeskriminalamt aus. Er gab gegenüber den Beamten an, von der Fahndung gewusst zu haben, und zeigte sich geständig. Der Rumäne wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.