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Bluttat in Moldawien

Messer-Stecher auf Wiener Baustelle gefasst

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Der seit fünf Jahren gesuchte Rumäne soll in Moldawien einen Messerangriff unternommen haben.
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Wien. Ein seit fünf Jahren von der Polizei in Moldawien international gesuchter Mann ist am Dienstag auf einer Baustelle in Wien-Döbling festgenommen worden. Dem 31-jährigen Rumänen wird laut Exekutive vorgeworfen, 2021 in Moldawien eine Person mit dem Messer schwer verletzt zu haben.

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Verdächtiger geständig

Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien forschten den 31-Jährigen im Zusammenwirken mit dem Bundeskriminalamt aus. Er gab gegenüber den Beamten an, von der Fahndung gewusst zu haben, und zeigte sich geständig. Der Rumäne wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.

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