jetblue
© Getty Images

Notlandung

"Luftloch" verletzt mehrere Passagiere im Urlaubsflieger

31.10.25, 07:37
Dieser Flug der US-Fluggesellschaft JetBlue war ein Alptraum für die Passagiere. Die Maschine sackt plötzlich aus großer Höhe ab. Dabei wurden mehrere Passagiere verletzt.

Am Donnerstag war ein Airbus A320 der US-Fluggesellschaft JetBlue auf dem Weg von der Urlaubsregion Cancún (Mexiko) Richtung US-Ostküste nach Newark (New Jersey). Mitten im Flug verlor der Flieger plötzlich an Höhe. Mehrere Passagiere und Crew-Mitglieder wurden zum Teil verletzt.

Plötzliche Turbulenzen

Die Maschine ist in ein "Luftloch" geraten. Dies ist eine Zone mit stark auf- oder absteigenden Luftmassen, wodurch das Flugzeug plötzlich an Höhe verliert oder gewinnt. Moderne Maschinen halten diese starken Turbulenzen aus.

Beim JetBlue-Flug meldeten die Piloten über den Funk: "Wir haben mindestens drei verletzte Personen. Es scheint sich um Kopfplatzwunden zu handeln." Die Maschine musste in Tampa (Florida) notlanden. Der Flieger landete dort gegen 14 Uhr Ortszeit sicher.

Anzahl der Verletzte unbekannt

In Tampa wurden die verletzten Passagiere und Crew-Mitglieder von den Rettungskräften versorgt, so eine Mitteilung von JetBlue. Einige mussten sogar in Krankenhäuser gebracht werden. Die genaue Anzahl der Verletzten ist bisher unbekannt. Der Vorfall wird von der US-Luftfahrtbehörde FAA untersucht.

Die Fluggesellschaft erklärt: "Unser Team hat das Flugzeug zur Inspektion außer Dienst gestellt, und wir werden eine umfassende Untersuchung durchführen, um die Ursache zu ermitteln".

