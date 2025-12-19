Putin schockt mit Rede: "Fühlen uns für den Tod der Menschen nicht verantwortlich“

Heute hält Putin die jährliche Konferenz für sein Volk ab, bei der er Fragen von internationalen Journalisten, aber auch von seinen Bürgern beantwortet.
Diesmal wird die Rede besonders vom Westen verfolgt, tritt der Kreml-Machthaber doch mitten in den Friedensverhandlungen rund um den Ukraine-Krieg in der Öffentlichkeit auf.
- Macron für Aufnahme von Gesprächen mit Kreml-Chef Putin
- 90 Milliarden Euro für Ukraine-Finanzierung
- Putin-Propagandist hetzt: "Müssen Wien wieder befreien"
Journalist wagt vor Putin und Millionen-Publikum DIESE Frage
Dabei fragt ihn ein Korrespondent des amerikanischen Senders NBC, ob er den von den USA und Europa ausgearbeiteten Friedensvorschlag annehmen wird. Und wenn nicht, ob er sich nicht für das Sterben der Menschen in der Ukraine verantwortlich fühle.
Putin: Alle anderen sind schuld
Putin erwidert darauf eiskalt: „Wir fühlen uns für den Tod der Menschen nicht verantwortlich.“ Dann führt er die russische Argumentation aus, dass Russland den Krieg ja gar nicht begonnen habe. Er sieht die Amerikaner, die Ukrainer, die Europäer - also einfach alle anderen - in der Schuld.
Dass Russland die Ukraine täglich mit Drohnen angreift, bleibt bei seiner Ausführung aus.