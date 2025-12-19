Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Putin
© AFP

Ukraine-Krieg

Putin schockt mit Rede: "Fühlen uns für den Tod der Menschen nicht verantwortlich“

19.12.25, 12:15
Teilen

Heute hält Putin die jährliche Konferenz für sein Volk ab, bei der er Fragen von internationalen Journalisten, aber auch von seinen Bürgern beantwortet. 

Diesmal wird die Rede besonders vom Westen verfolgt, tritt der Kreml-Machthaber doch mitten in den Friedensverhandlungen rund um den Ukraine-Krieg in der Öffentlichkeit auf.

Putin
© AFP

Journalist wagt vor Putin und Millionen-Publikum DIESE Frage

Dabei fragt ihn ein Korrespondent des amerikanischen Senders NBC, ob er den von den USA und Europa ausgearbeiteten Friedensvorschlag annehmen wird. Und wenn nicht, ob er sich nicht für das Sterben der Menschen in der Ukraine verantwortlich fühle.

Putin
© AFP

Putin: Alle anderen sind schuld 

Putin erwidert darauf eiskalt: „Wir fühlen uns für den Tod der Menschen nicht verantwortlich.“ Dann führt er die russische Argumentation aus, dass Russland den Krieg ja gar nicht begonnen habe. Er sieht die Amerikaner, die Ukrainer, die Europäer - also einfach alle anderen - in der Schuld.

Dass Russland die Ukraine täglich mit Drohnen angreift, bleibt bei seiner Ausführung aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden