DAS sagt Barbara Schöneberger zu ihrem TV-Show-Abschied

Moderatorin Barbara Schöneberger hat nach dem emotionalen Abschiedsabend von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und ihr selbst ein kurzes, aber deutliches Fazit gezogen.

Für Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger ist Schluss mit "Denn sie wissen nicht, was passiert". Am Samstagabend (6. Dezember) endete die gemeinsame RTL-Ära – und der Abschied war emotional. Während Gottschalk sich aufgrund seiner Krebserkrankung endgültig in den Ruhestand verabschiedete, geht die Show künftig ohne Jauch und Schöneberger weiter.

Nach über drei Stunden war der Moment gekommen: Giovanni Zarrella und Jörg Pilawa sorgten zum Abschluss noch für eine Überraschung und ehrten die Moderatoren mit einer emotionalen Geste. Im Studio fand Barbara Schöneberger kaum Worte. Auch im Nachhinein hielt sie sich kurz: "Ich werd’s vermissen", schrieb sie auf Instagram zu einem gemeinsamen Foto mit ihren langjährigen Kollegen.

Show muss weitergehen

Für sie ist der TV-Abschied allerdings kein Karriereende. Schöneberger moderiert weiterhin zahlreiche Formate, begeistert ihre Fans auf Social Media – zuletzt sorgte sie dort mit Peitsche und Lederrock für Aufsehen – und führt ihren eigenen Podcast fort. Auch Günther Jauch bleibt dem Publikum erhalten, unter anderem mit der Quizshow "Wer wird Millionär?".