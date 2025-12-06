Emotionaler Abschied: SO beendete Gottschalk seine TV-Laufbahn

Thomas Gottschalk stand trotz seiner Krebsdiagnose am Samstagabend ein letztes Mal für „Denn sie wissen nicht, was passiert“ vor der Kamera. So emotional war sein Abschied.

"Wir sind heute alle ein bisschen Gottschalk", sagte Co-Moderatorin Barbara Schöneberger. Gottschalk kontert gewohnt locker: Er sei „immer besser angezogen gewesen als die anderen“ – und ziehe das bis zum Schluss durch.

Gottschalk erklärte zum Abschied: "Mir geht es gut, und ich freue mich auf die Rente. Ich habe die beste Zeit erlebt, die man im Fernsehen erleben konnte."

Über seine Krebserkrankung wollte Gottschalk nicht noch einmal ausführlich sprechen: "Ich rede nicht gerne darüber, sowas ist was sehr privates. Beim Urologen haben wir festgestellt, dass etwas nicht stimmt. Man hat mir dann ein Stück vom Harnleiter und der Blase entfernt."

"Bin ein sehr positiver Mensch!"

"Man muss hoffen, dass alles jetzt so bleibt, ich bin ein positiver Mensch", sagte der Entertainer unter tosendem Applaus.

"Es gibt diesen Brainfog, der wird bei mir immer schlimmer je später es wird. Da brabbelt man manchmal wirres Zeug, das ist mir jetzt zwei Mal passiert", lächelte Gottschalk seine wirren TV-Auftritte der letzten Wochen weg.

Standing Ovations

"Dass das Publikum so hinter mir steht, das hilft mir sehr und das finde ich toll. Danke an alle, ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen", wurde Gottschalk noch einmal emotional.

Unter Standing Ovations verließ Gottschalk um kurz nach 22 Uhr das Studio: "JA, er geht wirklich", winkte die TV-Legende mit einer kleinen Träne in den Augen und an seiner Frau ein letztes Mal in die Kameras.

Videobotschaft an die Fans

In einem sehr persönlichen Video, das er am Samstagmorgen veröffentlichte, wandte sich Thomas Gottschalk bereits zuvor an seine Fans.

Der 75-jährige Entertainer, der erst vor wenigen Tagen seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, versicherte seinen Anhängern, dass es ihm trotz der Diagnose gut gehe. „Macht euch bitte um mich keine Sorgen. Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Fall“, sagte Gottschalk in dem Video, das viele seiner Fans sehr berührte.

© Hersteller

Gottschalk kämpft derzeit gegen einen seltenen bösartigen Tumor in Harnleiter und Blase. Doch trotz der Diagnose zeigt er sich in guter Stimmung und voller Zuversicht.

Das Video endet mit einem herzlichen Weihnachtsgruß: „In diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Euer Thomas.“ Viele seiner Fans reagierten emotional auf seine Nachricht und sendeten ihm zahlreiche Genesungswünsche.