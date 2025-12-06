Emotional & herzzerreißend: Andrea Berg performt Song mit wichtigem Appell

Ein Kind im Krieg, ein Teddybär als einziger Halt – dieses Bild inspirierte Andrea Berg zu ihrem neuen Friedenslied „Die weißen Tauben“. Die Schlager-Ikone schrieb den Song für die Spendengala „Ein Herz für Kinder“, in der sie den Titel am Samstag erstmals live vorstellen wird.

Ein kleines Kind im Krieg, die Hände fest um einen verschmutzten Teddybären, während in der Ferne Bomben zu hören sind. Kein Zuhause, kein Vater, kein Weihnachtsbaum – nur dieser Teddy. Dieses Bild prägt Andrea Bergs neues Lied, das sie für die Spendengala „Ein Herz für Kinder“ geschrieben hat.

Kriege und Kinder als Opfer

Am Samstag (20.15 Uhr, ZDF) wird die Sängerin „Die weißen Tauben“ zum ersten Mal vor Millionen Menschen singen. Ein Lied, das bewusst schmerzt – und genau deshalb wichtig sein soll. Sie singt aus der Perspektive eines Kindes, das alles verloren hat. „Mir gehen die Bilder der Kriege, die wir aktuell auf der Welt haben, nicht aus dem Kopf. Kinder in U-Bahn-Schächten, Kellerwohnungen ohne Strom, Familien auf der Flucht. Kinder, die ihre Haustiere zurücklassen müssen. Pure Verzweiflung“, sagt sie in einem Interview mit der "Bild". Und immer wieder habe sie dieses eine Bild vor Augen: „Ein kleiner Junge und sein Teddybär. Das Einzige, was bleibt, wenn alles andere weg ist.“

"Menschlichkeit muss siegen"

Im Refrain lautet die zentrale Botschaft: „Ich geb nicht auf. Schick du die weißen Tauben. Ich verlass mich drauf. Will an das Gute glauben. Menschlichkeit muss siegen. Mach es wahr. Die Welt ist in Gefahr ...“ Für Berg ist ihr Lied sowohl Anklage als auch Appell – an die Entscheidungsträger weltweit, endlich Frieden zu schaffen. „Die größten Leidtragenden sind die Kinder. Es braucht wirklich so einen Song, um einmal den Großen zu sagen: Hey, sei doch mal Mensch. Wo ist denn deine Menschlichkeit geblieben?“

Die Sängerin, selbst Mutter einer Tochter, hofft aber auch auf Wirkung im Alltag der Menschen. „Es gibt keine Streitkultur mehr in unserer Gesellschaft. Auf Social Media wird nur noch Hass und Häme ausgeschüttet. Das müssen wir dringend ändern. Hierbei sind wir alle gefordert.“

ZDF-Show im Zeichen der Herzensangelegenheit

Die Spendengala „Ein Herz für Kinder“ von "Bild" und ZDF am Nikolausabend ist für Andrea Berg eine echte Herzensangelegenheit. „Ich glaube an die Kraft der Bilder. Dieses verletzliche Kind mit dem Teddybären. Ich glaube, dass das in die Herzen trifft, und da soll es ja auch hin.“