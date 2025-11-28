Alles zu oe24VIP
Christkind und Engerl
© Salzburger Christkindlmarkt

14-jährige Schülerin

Am Sonntag: Erster Auftritt von Christkind und Engerl am Salzburger Christkindlmarkt

28.11.25, 11:32
Auftritte immer an den Mittwochen und Adventsonntagen. 

Szbg. Die 14-jährige Schülerin Leopoldine Richards aus der Stadt Salzburg ist das neue Salzburger Christkind. Bei ihren Auftritten auf dem Dom- und Residenzplatz wird sie begleitet von Sarah Marlene Reisinger (16) aus Moosdorf und Elina Smytska (14) aus Salzburg, die die Rolle der Engerl übernehmen. Das himmlische Trio wird erstmals am ersten Adventsonntag (30.11., 15 Uhr) auf dem Salzburger Domplatz präsentiert. Nach der Vorstellung und Begrüßung unternehmen sie einen Rundgang über den Salzburger Christkindlmarkt und verteilen Geschenke.

"Seit 1974 sind das Christkind und seine Engerl ein fester Bestandteil des Salzburger Christkindlmarkts. Mit ihren Auftritten bringen sie festliche Stimmung, begeistern die Besucherinnen und Besucher und zaubern besonders den Kindern ein Lächeln ins Gesicht. Christkind und Engerl sind zudem ein beliebtes Fotomotiv für gemeinsame Fotos mit den Gästen und tragen so dazu bei, den Christkindlmarkt über die sozialen Medien weltweit bekannt zu machen", sagt Wolfgang Haider, Obmann des Christkindlmarkts.

Auftritte an den Mittwochen und Adventsonntagen

Auftritte von Christkind und Engerl gibt es an allen Adventsonntagen und Mittwochen. Vor allem für die Kinder sind das Salzburger Christkind und die Engerl ein Glanzlicht: Ob beim Vorlesen von Weihnachtsgeschichten oder beim Ausfüllen von Wunschzetteln, die mit Luftballons in den Himmel steigen, erleben Kinder die Weihnachtszeit auf besondere Weise. Ein weiteres Erlebnis für die ganze Familie ist das gemeinsame Eislaufen mit dem Christkind am festlich beleuchteten Mozartplatz.

