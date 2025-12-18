Die letzte Chance das Friedenslicht direkt von Florian zu bekommen

Das leuchtende Weihnachtssymbol verbindet Menschen weltweit.
OÖ: Am 16. Februar hat Friedenslicht-Teenager Florian Mitter (13) aus Vorderweißenbach das ORF-Friedenslicht in Straßburg an Erzbischof Pascal Delannoy überbracht.
Zuvor hatte er das Licht mit der starken Symbolkraft bereits Papst Leo XIV. und Bundespräsident Alexander van der Bellen übergeben.
Florians letzter großer Auftritt findet hier statt: Am 24. Dezember in der Christmette in seiner Gemeinde.
Am 24. Dezember ab 8 Uhr kann das Licht in ganz Österreich geholt werden:
In allen ORF Landesstudios
An allen besetzten Bahnhöfen der ÖBB
Bei vielen Freiwilligen Feuerwehren in ganz Österreich
Bei den Dienststellen des Roten Kreuzes
Bei den Dienststellen des Samariterbundes
In vielen Pfarren
Auch viele Pfadfindergruppen gehen von Haus zu Haus