Die letzte Chance das Friedenslicht direkt von Florian zu bekommen

Das leuchtende Weihnachtssymbol verbindet Menschen weltweit.

OÖ: Am 16. Februar hat Friedenslicht-Teenager Florian Mitter (13) aus Vorderweißenbach das ORF-Friedenslicht in Straßburg an Erzbischof Pascal Delannoy überbracht.

Zuvor hatte er das Licht mit der starken Symbolkraft bereits Papst Leo XIV. und Bundespräsident Alexander van der Bellen übergeben.

Florians letzter großer Auftritt findet hier statt: Am 24. Dezember in der Christmette in seiner Gemeinde.

Am 24. Dezember ab 8 Uhr kann das Licht in ganz Österreich geholt werden:

In allen ORF Landesstudios



An allen besetzten Bahnhöfen der ÖBB



Bei vielen Freiwilligen Feuerwehren in ganz Österreich



Bei den Dienststellen des Roten Kreuzes



Bei den Dienststellen des Samariterbundes



In vielen Pfarren



Auch viele Pfadfindergruppen gehen von Haus zu Haus