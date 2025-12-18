Alles zu oe24VIP
Friedenslicht verbindet Menschen auf der ganzen Welt
© oe24

In Christmette

Die letzte Chance das Friedenslicht direkt von Florian zu bekommen

18.12.25, 11:11
Das leuchtende Weihnachtssymbol verbindet Menschen weltweit. 

: Am 16. Februar hat Friedenslicht-Teenager Florian Mitter (13) aus Vorderweißenbach das ORF-Friedenslicht in Straßburg an Erzbischof Pascal Delannoy überbracht.
Zuvor hatte er das Licht mit der starken Symbolkraft bereits Papst Leo XIV. und Bundespräsident Alexander van der Bellen übergeben.

Florians letzter großer Auftritt findet hier statt: Am 24. Dezember in der Christmette in seiner Gemeinde. 

Am 24. Dezember ab  8 Uhr kann das Licht in ganz Österreich geholt werden:

In allen ORF Landesstudios

An allen besetzten Bahnhöfen der ÖBB

Bei vielen Freiwilligen Feuerwehren in ganz Österreich

Bei den Dienststellen des Roten Kreuzes

Bei den Dienststellen des Samariterbundes

In vielen Pfarren

Auch viele Pfadfindergruppen gehen von Haus zu Haus

