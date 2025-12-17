Alles zu oe24VIP
bbrand klinik.png

Nach Bauarbeiten

Feuer am Dach von Wiener Klinik Landstraße

17.12.25, 12:52 | Aktualisiert: 17.12.25, 13:54
Beim Großeinsatz und Alarmstufe 2 gab es zum Glück keine Verletzten und auch Evakuierungen waren notwendig.

Wien. Bei einer Baustelle auf dem Areal der Klinik Landstraße im gleichnamigen Wiener Gemeindebezirk ist am späten Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Wie Lukas Schauer, Sprecher der Berufsfeuerwehr Wien, auf APA-Anfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.00 Uhr alarmiert. Verletzte gab es laut Wiener Gesundheitsverbund nicht, das Feuer betreffe den "patientinnen- und patientenfernen Dachbereich der Baustelle".

Die Berufsfeuerwehr löste gleich Alarmstufe 2 aus. Das ist bei solchen Einsätzen in oder bei Krankenhäusern ein Routinevorgang. Wegen der Notwendigkeit umfangreicher Kontrollen in angrenzenden Bereichen habe man später sogar auf Alarmstufe 3 erhöht, berichtete Schauer. Evakuierungen seien nach seinen Informationen zunächst nicht notwendig gewesen.

Der Einsatz gestaltete sich durchaus herausfordernd. Laut Schauer musste die Dachverkleidung geöffnet werden. Mit Löschlanzetten versuchten die Einsatzkräfte, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die Brandursache war zunächst unklar. Laut Gesundheitsverbund wurde über die Klinik Landstraße eine sogenannte Rettungssperre verhängt, das bedeutet, dass Rettungs- bzw. Notarztwagen das Krankenhaus vorübergehend nicht anfahren dürfen.

