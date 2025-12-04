Nach Buttersäure-Attacke: Angreiferin in Psychiatrie

Die Frau hatte große Menge an Säure im Internet bestellt.

Nach der Buttersäure-Attacke am Mittwoch im Hanusch-Spital in Wien-Penzing ist die Angreiferin in eine psychiatrische Abteilung eingeliefert worden. Die Amtshandlung wurde nach dem Unterbringungsgesetz fortgesetzt, eine Vernehmung war aufgrund dieser Umstände nicht möglich, teilte die Polizei am Donnerstag. Die wegen der Geruchsbelästigung geschlossenen Abteilungen wurden indessen wieder geöffnet und der reguläre Betrieb aufgenommen.

Weil sie "mit ihrer Behandlung nicht zufrieden war", hatte die Wienerin (32) am Mittwochnachmittag einen Arzt sowie weitere Spitalsmitarbeiter mit Buttersäure angeschüttet. Hauptsächlich dürfte der Mediziner getroffen worden sein. Der Schweregrad der Verletzungen war weiterhin unklar.

Die 32-Jährige hatte sich nach eigenen Angaben die Buttersäure online besorgt. Offenbar war die Menge nicht unerheblich. Es soll sich um einen ganzen Behälter gehandelt haben.

Spezialisiertes Reinigungsteam beauftragt

Laut der Österreichischen Gesundheitskasse mussten die Ambulanzen für Lungenheilkunde, Rheumatologie und Dermatologie am Mittwoch geschlossen werden. Ein spezialisiertes Reinigungsteam wurde beauftragt.

Die Gewerkschaft reagierte mit Entsetzen auf den Angriff. "Gewalt gegen Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialbereich ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein Angriff auf die, die unsere Versorgung sichern", sagte Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.