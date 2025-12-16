Genial: Mit diesen Deko-Tricks wirkt der Christbaum größer

Weihnachten steht vor der Tür und der Christbaum ist das absolute Highlight jeder Wohnung. Doch was tun, wenn Platz und Budget begrenzt sind und der Baum nicht ganz so groß ausfällt wie gewünscht? Keine Sorge: Mit den richtigen Deko-Tricks kommt selbst ein kleiner Baum ganz groß raus.

Ist der Weihnachtsbaum erst einmal ausgesucht und perfekt platziert, kann es ans Schmücken gehen. Doch bevor Sie sich in die Deko stürzen, gibt es ein paar wichtige Punkte, die Sie beachten sollten, um das Beste aus Ihrem Baum herauszuholen. Manchmal reicht es schon, ein paar clevere Kniffe anzuwenden, um den Baum größer, voller und eindrucksvoller erscheinen zu lassen. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihren Weihnachtsbaum gekonnt in Szene setzen.

Große Kugeln, große Wirkung

© Getty Images

Eine der einfachsten Methoden, einen kleinen Baum größer wirken zu lassen, ist es, größere Kugeln und Deko-Elemente in die oberen Baumspitzen zu platzieren. Denn: Je weiter oben die Dekoration ist, desto höher erscheint der Baum. Statt nur mittelgroßer Kugeln zu verwenden, können große glänzende Kugeln oder auffällige Sterne das Auge nach oben ziehen und dem Baum die nötige Höhe verleihen.

Glanzvolle Illusion

Glanz und Glitzer spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, den Baum optisch größer wirken zu lassen. Spiegelnde Dekorationen, wie glänzende Kugeln, metallische Schleifen oder funkelnde Sterne, fangen das Licht auf und sorgen für eine optische Täuschung. Sie reflektieren das Licht und lassen den Baum voluminöser erscheinen.

Lichter clever einsetzen

© Getty Images

Richtig platziert, können die Lichter wahre Wunder wirken, wenn es darum geht, Ihrem Baum den großen Auftritt zu verschaffen. Platzieren Sie die Lichter nicht nur an den Außenseiten des Baums, sondern auch tief in den Zweigen. So entsteht mehr Tiefe, was den Baum majestätischer macht. Achten Sie zudem darauf, dass die Lichter gleichmäßig verteilt sind, um den Baum symmetrisch und harmonisch wirken zu lassen.

Die richtige Baumspitze

Eine auffällige Baumspitze ist das i-Tüpfelchen für Ihren Christbaum. Ob ein glitzernder Stern, ein eleganter Engel oder eine moderne Spitzenkreation, die Wahl der Baumspitze entscheidet, wie hoch der Baum wirklich wirkt. Ein hoher, auffälliger Topper hebt den Baum optisch an und sorgt für eine elegante Abrundung nach oben.

Girlanden und Bänder

Um den Baum optisch in die Höhe zu strecken, eignen sich lange Girlanden oder breite Bänder, die von der Spitze bis zum Boden verlaufen. Das zieht das Auge nach oben und sorgt für eine zusätzliche Dimension. Wickeln Sie die Girlanden locker um den Baum oder lassen Sie sie einfach entlang der Zweige fallen – so erhält der Baum eine edle und elegante Wirkung.

Dezente Farben

Eine wichtige Regel bei der Weihnachtsbaum-Deko: Weniger ist oft mehr! Wenn Sie zu kräftige Farben verwenden, kann der Baum schnell „überladen“ wirken. Für einen luftigen, eleganten Look wählen Sie am besten dezente Farben wie Weiß, Silber oder zarte Pastelltöne. Diese hellen, sanften Farbtöne lassen den Baum höher und offener erscheinen und schaffen eine luftige Atmosphäre.