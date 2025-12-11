Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 11.12.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Einfach nur ein bisschen vernünftiger! Alltagstauglichkeit kommt an.

Beruf: Nüchtern und realistisch planen! Flexibel denken, praktisch handeln!

Fitness:Es kommt auf Disziplin und mehr Sorgfalt an. Eines nach dem anderen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ihre Verlässlichkeit wird geschätzt. Nur ein wenig temperamentvoller!

Beruf: Heute lässt sich ein praktischer Konsens finden. Geduldig verhandeln!

Fitness:Tun Sie mehr für Ihr Selbstvertrauen: Stylen Sie sich mal attraktiver!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Warum so widerspenstig? Zeigen Sie sich von Ihrer vernünftigen Seite!

Beruf: Es muss nicht nach Ihrem Kopf gehen. Teamgeist macht es sicher besser.

Fitness:Keinen Stress, Tempo drosseln! Legen Sie mehr Nachdenkpausen ein!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Mit kühlem Kopf und vernünftig. Lieber mal ein bisschen taktieren!

Beruf: Erst die Prioritäten festlegen, dann haben Sie alles besser im Griff!

Fitness:Legen Sie auch heute mehr Wert auf Ihre Ernährung! Und keine Hektik!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Es geht wieder darum, ob Sie zur Stelle sind, wenn man Sie braucht.

Beruf: Vernünftige Methode statt Tempo! Holen Sie sich doch kompetenten Rat!

Fitness:Langsam und konzentriert vorzugehen, kann einiges an Stress ersparen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gut möglich, dass man auf Sie zukommt. Gehen Sie geduldig damit um!

Beruf: Ihre Kompetenz ist Ihr Vorteil. Stellen Sie Ihr Knowhow zur Verfügung!

Fitness:Lassen Sie sich von anderen nicht aus der Ruhe bringen! Cool bleiben.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Ganz nüchtern und pragmatisch! Geduld und Vernunft stärken die Liebe.

Beruf: Rechnen Sie heute genauer nach und seien Sie ein bisschen sparsamer!

Fitness:Viel langsamer und aufmerksamer! Es könnte auf Genauigkeit ankommen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Lassen Sie wieder Ruhe einkehren! Coole Pragmatiker sind willkommen.

Beruf: Möglichst geradlinig! Denken und handeln Sie team- und zweckdienlich.

Fitness:Werden Sie gesundheitsbewusster, tun Sie mehr für Ihr Wohlbefinden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Viel gelassener! Sobald Sie emotionell werden, könnte Ärger drohen.

Beruf: Vorsicht und mehr Genauigkeit! Es geht vor allem um Zuverlässigkeit.

Fitness:Immer mit der Ruhe! Drosseln Sie Ihr Tempo und schauen Sie genau!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Freuen Sie sich über Zuwendung, gehen Sie aber ganz locker damit um!

Beruf: Sachverstand ist gut, denken Sie aber auch die Interessen anderer mit!

Fitness:Lieber langsam und achtsam! Ungeduld bürdet sich zu viel Stress auf.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Seien Sie für Ihren Partner da! Verlässlichkeit steht hoch im Kurs.

Beruf: Volle Konzentration auf naheliegende Aufgaben! Sorgfalt statt Tempo!

Fitness:Teilen Sie sich alles realistischer ein! Lieber weniger als zu viel.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Coolness ist Trumpf! Wer sich nicht entmutigen lässt, kommt besser an.

Beruf: Heute ist mehr Disziplin nötig, um störende Differenzen zu vermeiden,

Fitness:Stehen Sie über den Dingen, statt sich ärgern oder kränken zu lassen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.