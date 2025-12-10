Blake Lively überrascht im feschen Dirndl-Look

Das Dirndl erobert Hollywood! Blake Lively wurde in einem Design des bayerischen Labels Annina gesichtet und setzt damit den schönsten Trachten-Trend zu Weihnachten.

Blake Lively sorgt derzeit nicht nur wegen neuer Projekte und einiger medialer Schlagzeilen rund um ihren früheren Co-Star Justin Baldoni für Gesprächsstoff – jetzt begeistert sie auch modisch: Die Schauspielerin wurde Dienstagabend in New York in einem atemberaubenden roten Satin-Dirndl des bayerischen Labels Annina gesichtet und beweist damit einmal mehr, wie selbstverständlich Hollywood das traditionelle Alpen-Dress in die Moderne holt.

Blake Lively wurde am 9. Dezember 2025 in New York im Dirndl des Labels Annina gesichtet. © Getty Images

Trachten-Chic trifft Big Apple

Lively trug das Modell "Alice Dress", welches auf der Website des Labels in mehreren Farbtönen erhältlich ist und 1.244,95 Euro kostet. Die Schauspielerin trug das Dirndl ohne Bluse und ohne Schürze, dafür mit einem eleganten, tiefen Ausschnitt, schimmerndem Make-up und gewellten Haaren. Grüne Diamanten in Form einer Kette, Ohrringen und abgestimmten Ringen setzten einen perfekten festlichen Akzent. Dazu kombinierte der Hollywoodstar klassische rote High-Heels.

Hollywood und das Dirndl

Dass Hollywoodstars immer wieder auf Dirndl setzen, ist längst kein Zufall mehr. Die Mischung aus Tradition, Glamour und femininer Silhouette macht die Tracht zum perfekten Fashion-Statement. Auch Sarah Jessica Parker zeigte sich mehrfach als Fan und interpretierte das Dirndl modern, frei und selbstbewusst.

Weihnachten im Hollywood-Style

Blake Livelys rotes Satin-Dirndl könnte kaum weihnachtlicher sein – und gleichzeitig bricht sie bewusst mit Regeln. Der spannende Mix aus Tradition und Glamour beweist, dass Tracht nicht nur auf Kirtage und Oktoberfeste gehört, sondern auch in die globalen Mode-Metropolen.