Bei Zahlungsproblemen: Wien Energie lässt im Winter niemanden frieren

Die kältesten Monate des Jahres lassen den Energiebedarf für Strom und Wärme in den Haushalten ansteigen. Wie in den Jahren zuvor setzt Wien Energie deshalb auch heuer wieder umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen, um Menschen in Notlagen in dieser Zeit besonders zu entlasten.

Wenn das Geld knapp ist und die Kälte kommt, zählt jede Form von Wärme doppelt. Auch in diesem Winter stellt sich Wien Energie auf die Seite der Menschen, die kämpfen müssen. Von 1. Dezember bis 15. Februar 2026 verzichtet das Unternehmen freiwillig auf Abschaltungen bei Strom, Gas und Fernwärme, selbst wenn Kundinnen und Kunden in Zahlungsverzug geraten.

22 Millionen als Energie-Gutscheine

Zusätzlich unterstützt Wien Energie Haushalte in Not mit einem Energiehilfe-Paket im Umfang von 22 Millionen Euro. Das Geld wird in Form von Gutscheinen ausbezahlt, die über soziale Organisationen direkt an Betroffene verteilt werden. Caritas, Rotes Kreuz, Volkshilfe, Wiener Hilfswerk, FSW Obdach Wien und Licht ins Dunkel helfen mit, offene Rechnungen und laufende Kosten abzufedern.

Bereits seit rund 15 Jahren gibt es bei Wien Energie eine eigene Ombudsstelle, die Menschen in schwierigen Lebenssituationen berät. Wer durch Jobverlust, Krankheit oder andere Krisen seine Energierechnungen nicht mehr begleichen kann, erhält dort individuelle Unterstützung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln gemeinsam mit sozialen Einrichtungen Lösungen, die zur Situation passen. Auch Zahlungsaufschübe, zinsfreie Raten oder die Anpassung von Teilbeträgen lassen sich unkompliziert über das Kundenservice oder online unter meine.wienenergie.at vereinbaren.

In den kältesten Monaten des Jahres zeigt Wien Energie, was soziale Verantwortung bedeutet. Licht und Wärme bleiben für viele Wienerinnen und Wiener auch dann verfügbar, wenn das Konto leer ist.