Viren-Winter

Virologin: "Influenza schlägt doppelt so stark zurück"

17.12.25, 23:40
Die Influenza schlage dieses Jahr "doppelt so hart" zurück, erklärt Virologin Monika Redlberger-Fritz oe24.

Vor drei Wochen waren rund fünf Prozent der eingeschickten Proben „positiv auf Influenza. Jetzt sind es bereits 30 Prozent“, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz oe24. Sie beobachtet via Sentinel Proben – die von Ärzten quer durch Wien eingeschickt werden – auf der Med Uni Wien Viren-Verläufe. 

Die klassische Grippe – derzeit kursiert vor allem die Influenza A – ist dabei besonders früh und besonders stark in Österreich angekommen. Die Inkubationszeit beträgt zwei bis vier Tage und die Symptome werden sehr rasch stark. 

Das konnte man bereits in Australien beobachten und auch in westlicheren europäischen Staaten wie Frankreich und Großbritannien schrillten die Alarmglocken bereits vor einem Monat. 

„Grippe schlägt doppelt zurück“  

Die vergangenen zwei Jahre war die Influenza-Saison eher mild, dann „schlägt sie doppelt so stark zurück“, erklärt Monika Redlberger-Fritz. Die Krankenstände haben sich in Österreich – Influenza-bedingt – innerhalb einer Woche auf über 3000 verdoppelt. 

„Wir sind mitten in einer starken Welle“. Wann der Peak – der Höhepunkt – komme, sei schwer zu sagen, da „zu den Weihnachtsfeiertagen weniger Menschen zum Arzt gehen werden und auch weniger Ärzte offene Ordinationen haben“, so die bekannte Virologin. 

Grundsätzlich sollte der Höhepunkt der Welle aber zwischen Weihnachten und Silvester liegen.  

Auch Corona & RSV stark im Abwasser 

Im nationalen Abwassermonitoring zeigt sich zudem, dass auch Corona noch stark nachweisbar ist. Die Covid-Welle hatte ihren Höhepunkt bereits mitte November und sinkt seither. Das heißt freilich trotzdem, dass sich noch viele Menschen anstecken können.  

RSV – ebenfalls ein respiratorisches Virus – ist ähnlich wie die Influenza hingegen gerade im Ansteigen. Die Hotline der Ages – 1450 – verzeichnete zuletzt 12.000 Anrufe wegen „Grippe“-Anfragen in Wien. Das sind doppelt so viele wie bislang. In Wien ist die Influenza derzeit am stärksten, das wird in anderen Bundesländern nach Weihnachten auch zu einem klaren Anstieg führen. Die Influenza-Impfung schützt vor schweren Verläufen.

