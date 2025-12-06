"Neben Fremden" - Neuer Roman der Vorarlberger Autorin Eva Schmidt.

Jetzt ist Rosa in Pension. Doch davor hatte sie als Krankenpflegerin viel mit Menschen zu tun. Nun sind ihre Bezugspersonen eine ehemalige Kollegin und die Nachbarsfamilie. Aber zu allen spürt sie Distanz.

Mehr zum Thema

Stillstand oder Fortschritt

Nur die Mutter will Rosa vereinnahmen, nun, da sie Hilfe braucht. Der Mann, den Rosa liebt, stirbt überraschend und von ihm bleibt nur der geschenkte Campingbus. Die Frau muss sich die Frage stellen, wohin sich ihr Leben bewegen soll, soll es Stillstand oder Fortschreiten sein? Da erreicht sie der Brief ihres entfremdeten Sohnes.

Facettenreich

Die Vorarlberger Autorin Eva Schmidt, die 2016 und 2019 für den Deutschen Buchpreis nominiert war, wählt für ihren neuen Roman „Neben Fremden“ eine schnörkellose Sprache, die immer wieder überrascht in Klarheit und Facettenreichtum.

Menschelnd

Reich ist der Text auch an menschlichen Themen: Wie sollen, wollen wir leben, wenn sich Dinge anders entwickeln, als wir sie uns erhofft haben? In den kleinen Details glänzt dieser Roman, der trotz vermeintlicher Themenschwere leicht ist und uns Leserinnen nie hoffnungslos zurücklässt. Das ist groß – im Kleinen die essenziellen Themen des Daseins verhandeln zu können.