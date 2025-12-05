Alles zu oe24VIP
ZDF-Highlight: Gabalier blamiert Zarrella live auf Sendung
© getty / oe24-Fotomontage

Hammer-Stimmung

ZDF-Highlight: Gabalier blamiert Zarrella live auf Sendung

05.12.25, 22:22
Teilen

In der ZDF-Liveshow „Die große Weihnachtsshow“ wurde Gastgeber Giovanni Zarrella von einer Anruferin auf einen Fehler hingewiesen - der ihm von Andreas Gabalier höchstpersönlich mitgeteilt wurde - live auf Sendung! 

Während der großen ZDF-Weihnachtsshow nahm Austro-Star Andreas Gabalier am Spendentelefon gerade einen Anruf entgegen, als Giovanni Zarrella wissen wollte, wer zuletzt durchgestellt wurde.

Gabaliers Antwort brachte das Studio zum Lachen: Die Anruferin Erika habe zu Gabalier gesagt: „Die Erika hat gerade gesagt: 'Giovanni, du hast die Krawatte vergessen.'" 

Zarrella reagierte überrascht, warf einen kurzen Blick an sich hinunter und bestätigte grinsend: „Das stimmt.“ Wieder das Publikums-Lachen im Hintergrund. Danach moderierte er die Liveshow wie gewohnt locker weiter.

