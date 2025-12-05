Austro-Promis feiern bei Backstreet Boys-Konzert

Noch bevor die Backstreet Boys am Abend die Bühne des Planai Stadions betreten, herrscht in Schladming bereits hochkarätige Stimmung.

Konzert-Veranstalter Klaus Leutgeb lud am Freitag vor dem Mega-Konzert der Backstreet Boys zum exklusiven „Steirischen Get-together“ mit Ehrengast Mario Kunasek. Rund 200 weitere geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Tourismus, Kultur und Sport folgten seiner Einladung in den Congress Schladming, um den Auftakt des größten Ski-Openings der bisherigen Geschichte gemeinsam einzuläuten.

Melissa Naschenweng war dabei © Pressefoto Scharinger

Bei dem exklusiven Event hielten neben Landeshauptmann Mario Kunasek auch die Staatssekretärin für Energie, Startups und Tourismus, Elisabeth Zehetner, sowie der ehemalige Wiesn-Chef und Oberbürgermeisterkandidat der Stadt München,Clemens Baumgärtner wertschätzende Reden.

Thomas Morgenstern mit Freundin Sabrina (l.) und Nicole Schmidhofer © Pressefoto Scharinger

Das Who’s who der österreichischen Promi- und Sportszene nutzte das Get-together als Treffpunkt und Austauschplattform: Unter den Gästen befanden sich (Winter-)sport-Legenden wie Nicole Trimmel, Michaela Dorfmeister, Andreas Goldberger und Thomas Morgenstern sowie ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober.

DJ Ötzi mit Tochter Lisa-Marie © Pressefoto Scharinger

Auch die Entertainment-Szene war prominent vertreten – unter anderem durch Schauspieler Nino Sifkovits, sowie Papa-Tochter-Duo Gerry "DJ Ötzi" und Lisa-Marie Friedle, Schauspieler Paul Pizzera, Sänger Chris Steger und "Alpenbarbie" Melissa Naschenweng.

Andreas Goldberger und Roswitha Stadlober © Pressefoto Scharinger

Ehrung für Leutgeb

Klaus Leutgeb mit Mario Kunsaek © Pressefoto Scharinger

Im Rahmen des Festakts nutzte Landeshauptmann Kunasek die Bühne, um Veranstalter Klaus Leutgeb die Anerkennungsmedaille des Landeshauptmanns zu überreichen – eine Wertschätzung für sein jahrelanges Engagement, seine außergewöhnliche Risikobereitschaft und seine bedeutende Rolle für den touristischen Erfolg der Region. Klaus Leutgeb richtete den Dank umgehend an das gesamte Netzwerk hinter den Events: "Ich nehme diese Medaille stellvertretend für die gesamte Ski-Opening- und Summer-Opening-Familie entgegen. Mein großer Dank gilt dem Tourismusverband Schladming-Dachstein, den Partnern der 4-Berge- Skischaukel und allen, die an diesen großartigen Projekten beteiligt sind.".