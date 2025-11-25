Mühlviertler Golfplatz in "Insolvenz geschossen"

Der Betreiber des Golfplatzes in Ulrichsberg im Mühlviertel hat 1,9 Millionen Euro Schulden.

Ulrichsberg. „Liebe Mitglieder des Golfclub Böhmerwald, wie in der ordentlichen Jahreshauptversammlung des GC Böhmerwald am 10.10.2025 umfassend berichtet, ist die finanzielle Situation der Golfpark Böhmerwald GmbH & Co. KG prekär. Sämtliche Versuche einer Zwischenfinanzierung sind leider gescheitert und so mussten wir einen Insolvenzantrag beim Landesgericht Linz einbringen. Wir streben ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung an und hoffen nun über diesen Weg mit den Gläubigern einen Vergleich zu erzielen, um den Golfpark Böhmerwald zu retten“, heißt es auf der Homepage des Golfclubs. „All jenen, die an uns glauben und uns die Treue halten, wird das Clubbüro die Vorschreibungen für die Mitgliedschaft 2026 wie üblich Mitte Dezember aussenden.“

Die Insolvenzursachen liegen laut Creditreform im Brand des Clubhauses im Jahr 2022 sowie in der schwierigen wirtschaftlichen Lage während der Corona-Pandemie.

Es sind 14 Beschäftigte und 35 Gläubiger betroffen. Ihnen wird eine Quote von 30 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten.