Wollte Ex-Frau töten: 33-Jähriger festgenommen

22.10.25, 13:02
Der 33-Jährige war extra von Oberösterreich nach Salzburg gefahren. 

Großeinsatz mitten in der Stadt Salzburg: Dort wurde am Mittwochvormittag ein 33-Jähriger aus Oberösterreich festgenommen. Zuvor soll er laut dem ORF seiner Ex-Frau damit gedroht haben, sie zu töten.

Dafür war der Mann extra von Oberösterreich nach Salzburg, wo die Frau lebt, gefahren. Aufgrund der Gefahrenlage rückte die Polizei in einem Großaufgebot an. Die Beamten konnten den 33-Jährigen ausfindig machen, es klickten die Handschellen. Warum es zu den Drohungen gekommen war, war vorerst nicht bekannt.

