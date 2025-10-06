Alles zu oe24VIP
LH Stv. Marlene Svazek
© Land Salzburg

Jugendgesetz-Novelle

LH-Stv. Marlene Svazek will bei E-Zigaretten nachschärfen

06.10.25, 10:01
Salzburg sind die Automatenshops ein Dorn im Auge. 

Szbg. Nach bisherigem Kenntnisstand enthalten E-Zigaretten im Vergleich zu Tabak-Zigaretten weniger gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe. Dennoch können von E-Zigaretten Gesundheitsgefahren ausgehen, die längerfristigen Auswirkungen lassen sich noch nicht abschließend beurteilen. 

Die zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) will gegen den Konsum von Vapes strenger vorgehen. „Erstens gibt es momentan keine gesetzliche Grundlage für Testkäufe. Die werden wir aber im Rahmen einer Jugendgesetz-Novelle schaffen", sagt sie im ORF-Interview. Man müsse künftig zudem sicherstellen, dass der Jugendschutz nicht nur in Bars, Geschäften oder Tankstellen gilt, sondern auch bei Automatenshops, so Svazek.

