LH-Stv. Marlene Svazek will bei E-Zigaretten nachschärfen

Salzburg sind die Automatenshops ein Dorn im Auge.

Szbg. Nach bisherigem Kenntnisstand enthalten E-Zigaretten im Vergleich zu Tabak-Zigaretten weniger gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe. Dennoch können von E-Zigaretten Gesundheitsgefahren ausgehen, die längerfristigen Auswirkungen lassen sich noch nicht abschließend beurteilen.

Die zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) will gegen den Konsum von Vapes strenger vorgehen. „Erstens gibt es momentan keine gesetzliche Grundlage für Testkäufe. Die werden wir aber im Rahmen einer Jugendgesetz-Novelle schaffen", sagt sie im ORF-Interview. Man müsse künftig zudem sicherstellen, dass der Jugendschutz nicht nur in Bars, Geschäften oder Tankstellen gilt, sondern auch bei Automatenshops, so Svazek.