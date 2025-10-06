Graz: Die erste neue Straßenbahn ist angekommen

Die Graz Linien bringen laut eigenen Angaben täglich mehr als 300.000 Fahrgäste an ihr Ziel.

Graz. Montagfrüh ist die erste von 15 Flexity-Straßenbahnen am Sattelschlepper in Graz angekommen. Es handelt sich um neue Garnituren, die mehr Fahrgäste transportieren können und ab 2026 in Graz im Einsatz sein werden.

Die neue Straßenbahn kann 200 Fahrgäste – 140 Steh- und 60 Sitzplätze – transportieren. Der Innenraum ist barrierefrei, die niedrigste Einstiegshöhe liegt bei 2,15 cm.

Der Ankauf ist Teil eines langfristigen Modernisierungsplans der Flotte. Investiert werden 69 Millionen Euro, dazu kommen 58 Millionen Euro für die Instandhaltung über 24 Jahre, hieß es laut Stadtregierung im Frühling.