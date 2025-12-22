Mit den Wiener Linien gut durch die Feiertage

Über 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zu Weihnachten und Silvester im Einsatz.

Auch während der Feiertage halten die Wiener Linien die Stadt rund um die Uhr mobil. Ob in U-Bahn, Bus und Bim, den Werkstätten oder im Sicherheits- und Servicedienst: Über 4.000 Mitarbeiter*innen leisten einen unverzichtbaren Beitrag, damit die Öffis zuverlässig unterwegs sind.



„Ein großes Dankeschön allen Mitarbeiter*innen der Wiener Linien, die auch an den Feiertagen dafür sorgen, dass unsere Stadt in Bewegung bleibt. Während viele diese Zeit im Kreis ihrer Liebsten verbringen, sorgen sie rund um die Uhr für ein funktionierendes Öffi-Netz“, sagt Öffi-Stadträtin Ulli Sima.



„Dank unserer Mitarbeiter*innen kommt man sicher und zuverlässig zu Familie, Bekannten und durch die Silvesternacht. Jedes Jahr erfüllt mich diese Einsatzbereitschaft rund um die Feiertage mit besonderem Stolz. Dafür bedanke ich mich beim gesamten Team Öffi-Liebe“, ergänzt Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien.

Angepasster Fahrplan und zusätzlicher Friedhofsverkehr am 24. Dezember

Am Heiligen Abend sind die Wiener Linien wie jedes Jahr bis 18:00 Uhr nach Samstagsfahrplan unterwegs. Ab etwa 18:00 Uhr verkehren Straßenbahnen und Busse mindestens im 15-Minuten-Intervall. Die U-Bahn ist in der Nacht von 24. auf 25. Dezember durchgehend in Betrieb.

Zusätzlich wird am 24. Dezember der Friedhofsverkehr verstärkt: Die Buslinie 38B fährt von ca. 08:00 bis ca. 17:00 Uhr ab Nussdorf alle 20 Minuten zum Nussdorfer und Heiligenstädter Friedhof. Die Linie 39B ist von ca. 08:00 bis ca. 17:00 Uhr ab Sieveringer Straße/Karthäuserstraße unterwegs und bringt die Fahrgäste alle 10 Minuten zum Sieveringer Friedhof.

Silvesternacht mit den Öffis

Tagsüber sind am 31. Dezember sämtliche Linien wie an Samstagen unterwegs. Am Vormittag kommt es bedingt durch den Silvesterlauf im Bereich Ringstraße – Kai zu Ablenkungen bzw. Kurzführungen. Wir bitten unsere Fahrgäste, auf die Durchsagen zu achten.In der Silvesternacht sind alle U-Bahnen wie gewohnt in Betrieb, zusätzlich sind viele Straßenbahn- und Buslinien die ganze Nacht unterwegs. Entsprechend der großen Nachfrage gibt es zudem kürzere Intervalle auf zahlreichen Linien. Die U-Bahnstation Stephansplatz wird aus Sicherheitsgründen ab 21 Uhr gesperrt.