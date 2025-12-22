Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
drogentot prozess 14-Jährige
© Fuhrich

2 Burschen angeklagt

Koks und Ecstasy: 14-Jährige starb nach Drogenparty

22.12.25, 14:01
Teilen

Von zwei ältere Burschen hatte sich ein 14-Jährige in Wien dazu überreden lassen, mit ihnen Drogen zu konsumieren. Das Mädchen landete auf der Intensivstation - und hätte überlebt, wenn die Jungs die Rettung alarmiert hätten. Doch sie waren andersweitig beschäftigt gewesen.

Wien. Am Montag startete am Landesgericht der Prozess nach dem Drogentod einer 14-Jährigen im heurigen Frühjahr Anklage gegen zwei Burschen, denen Tötung vorgeworfen, einem von ihnen zusätzlich unerlaubter Umgang mit Suchtgiften.  Den beiden18-Jährigen wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen - was mit bis zu drei Jahren Haft bedroht ist -, einem von ihnen zusätzlich der unerlaubte Umgang mit Suchtgiften. Er soll dem Mädchen Kokain und MDMA (Eczstasy) überlassen haben.

Das 14-Jährige war am 8. Juni in einem Wiener Spital gestorben. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, hatte sie fünf Tage gemeinsam mit den beiden Angeklagten – einer der zwei war damals noch 17 und somit Jugendlicher – in einer Wohnung in der Donaustadt Suchtgift konsumiert. 

Koks und Ecstasy: 14-Jährige starb nach Drogenparty
© oe24

MDMA und Ecstasy dürfen zur Behandlung von Posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS) eingesetzt werden.

MDMA und Ecstasy dürfen zur Behandlung von Posttraumatischer Belastungsstörungen (PTBS) eingesetzt werden.

© Getty Images

In den Nachtstunden verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Schülerin infolge der konsumierten Substanzen deutlich. Den Burschen wird vorgeworfen, sich nicht rechtzeitig um das Mädchen gekümmert und vor allem nicht die Rettung gerufen zu haben, obwohl sie erkannten, dass die Minderjährige Hilfe benötigte. Statt sofort den Notruf abzusetzen, schafften sie erst die Suchtmittel aus der Wohnung und setzten erst dann die Rettungskette in Gang. 

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Leben der 14-Jährigen zu retten gewesen wäre, wäre nicht eine Stunde bis zur Alarmierung der Rettung verstrichen. Obwohl das Mädchen nach der Überstellung in ein Krankenhaus umgehend intensivmedizinisch betreut wurde, starb sie einem gerichtsmedizinischen Gutachten zufolge an den Folgen des Drogencocktails. Der Prozess wurde am Montag vertagt, beim nächsten Verhandlungstermin voraussichtlich im Jänner soll eine Sachverständige aussagen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden