Ex-FPÖ-Chef Hofer überrascht mit neuem Job

Der derzeit noch amtierende burgenländische FPÖ-Klubobmann Norbert Hofer wird mit 1. Februar 2026 bei der Emerald Horizon AG in Graz die Funktion des Vice President for Strategic Communications übernehmen.

Dies neben seiner bereits angekündigten Tätigkeit als zweiter Geschäftsführer bei der Binder Leitl Investment GmbH. Die Entscheidung, ob er sein Landtagsmandat behält, gab er auf APA-Anfrage noch nicht bekannt.

Hofer hatte Mitte Dezember über seinen Rückzug als Klubobmann informiert. Seine künftigen Tätigkeiten in der Privatwirtschaft sind mit dieser Funktion nämlich nicht vereinbar. Offiziell legt er den Klubobmann am 14. Jänner zurück, an dem Tag findet die Klubsitzung mit der Wahl des neuen Klubobmanns statt. Wer Hofer nachfolgt, ist noch offen.

Entscheidung über Landtagsmandat bis Jahresende

Bei der Emerald Horizon AG wird er die strategische Kommunikationsarchitektur verantworten, erklärte Hofer. Das Unternehmen arbeitet "an Lösungen mit dem Ziel einer preiswerten, dezentralen, sicheren und umweltfreundlichen Energieversorgung": "Diese Themen interessieren mich schon lange", so der ehemalige Energie- und Umweltsprecher der Freiheitlichen im Parlament. Als Infrastrukturminister habe er sich ebenfalls mit Technologiethemen befasst.

Theoretisch könnte Hofer sein Mandat im Landtag weiter ausüben. Eine Entscheidung darüber kündigte er bis zum Jahreswechsel an.