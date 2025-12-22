Alles zu oe24VIP
Ab Jänner für Hort anmelden.
© Stadt Wels

In Wels

Kinderbetreuung: Anmeldung im Jänner

22.12.25, 12:39
Wer für das Betreuungsjahr 2026/2027 einen Platz in Krabbelstube oder Kindergarten sucht, sollte sich den Jänner vormerken: In Wels startet wieder die zentrale Online-Vormerkung für die Kinderbetreuung. 

Wels. Die Stadt Wels beginnt mit den Vorbereitungen für das Betreuungsjahr 2026/2027. Die Online-Vormerkung für städtische und private Krabbelstuben sowie Kindergärten ist von 5. Jänner bis 31. März über das digitale KIGA-Portal möglich.

Neu ist ein übersichtlicher Standortplan, der Eltern bei der Orientierung unterstützt. Bildungsreferent Vizebürgermeister Klaus Schinninger verweist auf die hohe Qualität der Welser Kinderbetreuung, die erneut Bestnoten im AK-Atlas erhielt.

