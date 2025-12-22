Millionenverlust bei Archewell: Harry und Meghan unter Druck wegen Luxusreisen

Harry und Meghan geraten mit ihrer Archewell Foundation ins Minus: 5,1 Millionen Dollar ausgegeben, aber nur 2,1 Millionen Dollar an Spenden eingetroffen.

Eigentlich sollte eine Wohltätigkeitsorganisation nur eines tun: Menschen helfen, die dringend Unterstützung brauchen. Als Harry und Meghan 2020 ihre Archewell Foundation gründeten, war genau das wohl ihr Ziel. Heute, fünf Jahre später, sieht die Realität anders aus: Die Ausgaben sind so hoch wie nie, die Spendeneinnahmen hingegen so niedrig wie seit Jahren nicht mehr.

Drei Mitarbeiter gekündigt

2024 nahm die in Beverly Hills ansässige Organisation laut offiziellen Steuerunterlagen 2,1 Millionen US-Dollar ein. Gleichzeitig flossen 5,1 Millionen Dollar aus – ein Anstieg von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Differenz fällt ins Gewicht und hat Konsequenzen: Drei Mitarbeiter mussten gehen, darunter Kristen Slevin, die bisher das operative Geschäft leitete. Ihr Jahresgehalt lag bei 146.000 Dollar, doch das allein erklärt das Defizit offenbar nicht. Insider führen die hohen Kosten vor allem auf zwei aufwendige Reisen von Harry und Meghan zurück.

Im Namen der Foundation besuchte das Paar 2024 Nigeria und Kolumbien. Dabei sollen beträchtliche Summen ausgegeben worden sein. Für Kritiker, die Meghan oft Luxusvorlieben nachsagen, bot das reichlich Anlass zur Kritik. Offiziell begründet wird das Personalabbau laut einem Sprecher mit einer „Umstrukturierung“.

Neuer Name - alte Probleme

Im Zuge dessen erhielt die Organisation auch einen neuen Namen: Aus Archewell Foundation wurde Archewell Philanthropies. Auf der Homepage steht: „Archewell Philanthropies ist die Heimat der wohltätigen Arbeit von Prinz Harry und Meghan, dem Herzog und der Herzogin von Sussex, während sie ihre globalen philanthropischen Bemühungen ausweiten, um eine sinnvolle Reichweite und maximale Wirkung zu erzielen.“ Konkrete Angaben dazu fehlen jedoch – obwohl Transparenz schon vor Jahren angemahnt wurde.

Abschließend heißt es auf der Website nur: „Nach fünf wunderbaren Jahren wird die Archewell Foundation zu Archewell Philanthropies. Diese gemeinnützige Organisation ermöglicht es dem Paar und seinen Kindern, ihre weltweiten philanthropischen Aktivitäten künftig als Familie weiter auszubauen.“