Bombe, Scooter, Messer - Keplerplatz wird Blaulicht-Hotspot

Gleich zwei spektakuläre Einsätze und die wohl schon übliche tägliche Alarmierung wegen einer Messer-Attacke gab es, wie jetzt bekannt wurde, am Montag in Favoriten. Und alles beim Kepler-Platz, dem neuen Favoritner Blaulicht-Hotspot.

© viyana manset haber

Wien. Los ging es am späten Vormittag, als ein 74-jähriger einheimischer Wiener in seine Stammfiliale der Bank Austria am Keplerplatz kam und Geld beheben wollte. Irgendetwas dürfte dabei nicht funktioniert haben oder die Rente war noch nicht verbucht am Konto gewesen: Der Senior eskalierte jedenfalls voll. Offenbar drohte er mehrmals und auch ernstzunehmend, dass heute "noch etwas hochgehen" würde - worauf die Bank stundenlang gesperrt war, weil der Entschärfungsdienst und auch Polizeihunde das Geldinstitut sowie auch das gesamte Gebäude durchsuchten. Auch der Bereich in der Fußgängerzone wurde abgesperrt. Gefunden wurde zum Glück nichts. Ermittlungen gegen den namentlich bekannten Mann laufen.

E-Scooter krachte gegen geöffnete Autotür

Am Abend dann und ebenfalls im Grätzel rund um die Pfarrkirche St. Johann Evangelist am Keplerplatz musste das Verkehrsunfallkommando dann einen Unfall aufnehmen, weil ein E-Scooter-Fahrer gegen die Tür eines Pkw gekracht war, dessen Lenker gerade ausstieg und nicht auf die Straße bzw. den Radweg geachtet hatte. Der E-Scooter-Lenker wurde verletzt und von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, der 20-jährige Pkw-Lenker wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

17-Jähriges Mädchen bedroht und getreten

Während der Unfallaufnahme hörten die Beamten plötzlich einen schrillen Schrei und Hilferuf einer, wie sich sogleich herausstellte, jungen Frau: Völlig außer sich gab die 17-Jährige an, von einem Angreifer mit einem Messer überfallen und bedroht worden zu sein; als er nicht erbeutete, soll er ihr beim Davonlaufen mehrere Fußtritte gegen die Unterschenkel versetzt haben. Kurze Zeit später konnte ein 15-jähriger Syrer identifiziert und festgenommen werden. Der mutmaßliche Teenie-Täter bestreitet allerdings alle Vorwürfe - und das Messer hat er wohl auf der Flucht weggeworfen.