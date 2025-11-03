Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Keplerplatz
© Viyana Manset Haber

Keplerplatz

Großeinsatz nach Drohung in Bank in Favoriten

03.11.25, 13:46
Teilen

Aktuell läuft ein Großeinsatz mit Beteiligung der Polizeidiensthunde in einer Bank Austria-Filiale mitten in der Messerverbotszone in Favoriten: Ein Kunde soll dort komplett ausgezuckt sein.

Wien. So viel ist derzeit über die Ereignisse, die seit 10 Uhr laufen, bekannt: Am Vormittag versuchte ein Kunde - nämlich ein älterer Herr - in dem Geldinstitut Bares zu beheben, was aus noch nicht bekannten Gründen jedoch nicht funktioniert haben dürfte.

Ban Austria Favoriten
© Viyana Manset Haber

Bank Austria Keplerplatz
© Viyana Manset Haber

oe24-Infos zufolge soll der Mann psychisch völlig eskaliert sein und eine Drohung ausgesprochen haben, die später zur Komplettsperre der Bank im Bereich Keplerplatz/Gudrunstraße geführt hat. Dabei wurde auch die Diensthundeabteilung angefordert - man kann derzeit nur spekulieren, was der unzufriedene Kunde in Aussicht gestellt hat, mehrere Streifen vor Ort kamen und sogar die Fußgängerzone vor der Filiale gesperrt ist: Dass er mit einer Waffe oder Bombe bzw. einem Sprengstoffgürtel wiederkommt?

Keplerplatz
© Viyana Manset Haber

Keplerplatz
© Viyana Manset Haber

Mehr in Kürze

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden