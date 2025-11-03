Großeinsatz nach Drohung in Bank in Favoriten

Aktuell läuft ein Großeinsatz mit Beteiligung der Polizeidiensthunde in einer Bank Austria-Filiale mitten in der Messerverbotszone in Favoriten: Ein Kunde soll dort komplett ausgezuckt sein.

Wien. So viel ist derzeit über die Ereignisse, die seit 10 Uhr laufen, bekannt: Am Vormittag versuchte ein Kunde - nämlich ein älterer Herr - in dem Geldinstitut Bares zu beheben, was aus noch nicht bekannten Gründen jedoch nicht funktioniert haben dürfte.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

oe24-Infos zufolge soll der Mann psychisch völlig eskaliert sein und eine Drohung ausgesprochen haben, die später zur Komplettsperre der Bank im Bereich Keplerplatz/Gudrunstraße geführt hat. Dabei wurde auch die Diensthundeabteilung angefordert - man kann derzeit nur spekulieren, was der unzufriedene Kunde in Aussicht gestellt hat, mehrere Streifen vor Ort kamen und sogar die Fußgängerzone vor der Filiale gesperrt ist: Dass er mit einer Waffe oder Bombe bzw. einem Sprengstoffgürtel wiederkommt?

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Mehr in Kürze