Neunte illegale Beauty-Klinik in Wien ausgehoben
© Gruppe Sofortmaßnahmen

Gefährlicher Trend

19.12.25, 13:04
Teilen

Mitten im noblen 1.Bezirk flog die neunte illegale Schönheitsklinik in Wien auf. Botox und Filler wurden dort ohne medizinisches Personal verabreicht. 

Die Fassade versprach Schönheit, doch drinnen lauerten Risiken. Bei einer Schwerpunktaktion der Gruppe Sofortmaßnahmen wurde am Freitag eine weitere illegale Schönheitsklinik in der Wiener Innenstadt geschlossen. Es ist bereits die neunte Einrichtung, in der ohne medizinisch qualifiziertes Personal Eingriffe wie Botox oder Filler angeboten wurden. Die Adresse lag an einem bekannten Ort in der Inneren Stadt und sollte offenbar Seriosität vermitteln.

Die Polizei beschlagnahmte verschiedene Mittel wie Botox und Filler sowie die dazugehörigen Utensilien. 

© Gruppe Sofortmaßnahmen

Noch während der Kontrolle kam eine vermeintliche Kundin zur Tür herein. Sie wollte sich behandeln lassen und ahnte nicht, dass die Polizei gerade das gesamte Equipment sicherstellte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine Person, die die Durchführung der Behandlungen sofort zugab. Die Frau wurde von der Polizei zur weiteren Befragung mitgenommen.

"Sicherheit hat oberste Priorität"

"In Wien, wo die Sicherheit der Bevölkerung oberste Priorität hat, haben wir erneut eine illegale Klinik geschlossen. Gemeinsam mit der Wiener Polizei arbeiten wir laufend daran, dass jede Wienerin und jeder Wiener sich darauf verlassen kann, dass Behandlungen legal und sicher sind", betont Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen.

Die Stadt Wien kämpft gegen einen gefährlichen Trend. Immer mehr Anbieter setzen auf schnelle Schönheit ohne rechtliche Grundlagen. Die Serie an Entdeckungen zeigt, wie wichtig konsequente Kontrollen sind. Wer mit Gesundheit Geschäfte macht, muss sich auch an Gesetze halten.

