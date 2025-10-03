Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Wieder illegale Beauty-Klinik in Wien ausgehoben
© Gruppe Sofortmaßnahmen

Botox & Filler

Wieder illegale Beauty-Klinik in Wien ausgehoben

03.10.25, 11:07
Teilen

In Wien ist erneut eine illegale Schönheitsklinik aufgeflogen. Nach eigenen Ermittlungen und Hinweisen kontrollierte die Gruppe Sofortmaßnahmen am Donnerstag gemeinsam mit Polizei, Finanzpolizei und städtischen Dienststellen ein Nagelstudio im Bezirk Alsergrund. 

Dort wurden Behandlungen mit Botox und Fillern angeboten – Substanzen, die ausschließlich von Ärztinnen und Ärzten oder entsprechend geschultem Fachpersonal verabreicht werden dürfen.

Beim Eintreffen der Behörden wurde eine vermeintliche Ärztin gerade bei einer Behandlung angetroffen. Die Präparate wurden beschlagnahmt, mehrere Anzeigen – unter anderem nach dem Ärztegesetz sowie wegen Kurpfuscherei und Schwarzarbeit – erstattet.

Es handelt sich bereits um die sechste illegale Klinik, die in Wien durch Kontrollen der Gruppe Sofortmaßnahmen entdeckt wurde. Deren Leiter Walter Hillerer betonte: „Jede entdeckte Klinik ist ein weiterer Schritt, um gefährliche Praktiken zu stoppen. Unsere Arbeit schützt Menschen vor möglichen gesundheitlichen Risiken.“ Zugleich rief er dazu auf, Hinweise weiterhin sofort zu melden, damit die Behörden rasch eingreifen können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden