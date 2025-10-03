Wieder illegale Beauty-Klinik in Wien ausgehoben

In Wien ist erneut eine illegale Schönheitsklinik aufgeflogen. Nach eigenen Ermittlungen und Hinweisen kontrollierte die Gruppe Sofortmaßnahmen am Donnerstag gemeinsam mit Polizei, Finanzpolizei und städtischen Dienststellen ein Nagelstudio im Bezirk Alsergrund.

Dort wurden Behandlungen mit Botox und Fillern angeboten – Substanzen, die ausschließlich von Ärztinnen und Ärzten oder entsprechend geschultem Fachpersonal verabreicht werden dürfen.

Beim Eintreffen der Behörden wurde eine vermeintliche Ärztin gerade bei einer Behandlung angetroffen. Die Präparate wurden beschlagnahmt, mehrere Anzeigen – unter anderem nach dem Ärztegesetz sowie wegen Kurpfuscherei und Schwarzarbeit – erstattet.

Es handelt sich bereits um die sechste illegale Klinik, die in Wien durch Kontrollen der Gruppe Sofortmaßnahmen entdeckt wurde. Deren Leiter Walter Hillerer betonte: „Jede entdeckte Klinik ist ein weiterer Schritt, um gefährliche Praktiken zu stoppen. Unsere Arbeit schützt Menschen vor möglichen gesundheitlichen Risiken.“ Zugleich rief er dazu auf, Hinweise weiterhin sofort zu melden, damit die Behörden rasch eingreifen können.