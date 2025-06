Transfer-Hammer: Austria verpflichtet Boateng für vier Jahre!

Die Wiener Austria hat Stürmer Kelvin Boateng ablösefrei von der Vienna geholt. Der 25-Jährige unterschreibt für vier Jahre – in der Vorsaison traf er elfmal in der 2. Liga.

Die Wiener Austria hat ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison fixiert. Kelvin Boateng, zuletzt bei der Vienna unter Vertrag, unterschreibt beim Bundesliga-Dritten einen Vertrag bis 2028. Der 25-jährige Ghanaer kommt ablösefrei, da sein Kontrakt bei der Vienna ausgelaufen ist.

Effektiver Torschütze mit Potenzial

Boateng erzielte in der abgelaufenen Saison elf Tore in 18 Spielen in der 2. Liga. Im Saisonfinish war er verletzungsbedingt nicht mehr einsatzfähig. Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner zeigte sich dennoch überzeugt: "Er ist ein schneller, athletischer Stürmer, den wir schon länger beobachten. Er soll unser Offensivspiel mit seiner Physis und seinem Tiefgang noch flexibler machen."

Der Wechsel zur Austria bedeutet für Boateng den Schritt in die Bundesliga. Seine Leistungen bei der Vienna hatten ihm zuletzt auch bei anderen Vereinen Aufmerksamkeit eingebracht.