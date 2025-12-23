Die große Fußballer-Wahl ist eröffnet

Es geht wieder los! Pünktlich zum Jahresabschluss wird wieder abgestimmt: Die große oe24-Fußballer-Wahl geht in die nächste Runde – und selten war sie so offen wie heuer.

Im Vorjahr holte sich Ex-Austria-Star Dominik Fitz die Krone. Und diesmal? Spannung garantiert! Während in den vergangenen Jahren vor allem das hitzige Wiener Duell zwischen Rapid und Austria im Mittelpunkt stand, drängen nun vor allem die ÖFB-Stars ins Rampenlicht.

Allen voran die WM-Helden: Michael Gregoritsch & Co. sicherten Österreich erstmals seit 1998 wieder ein WM-Ticket – ein historischer Erfolg.

Stimmen Sie täglich für ihren Favoriten ab

Einen großen Anteil daran hatte Teamchef Ralf Rangnick, der bei der Wahl zum Trainer des Jahres ganz vorne mitmischt.

Aber Vorsicht! Konkurrenz kommt von unserem England-Export Oliver Glasner, der mit Crystal Palace in der Premier-League mächtig Eindruck hinterließ.

Und weil einmal nicht reicht, gibt’s gleich acht Entscheidungen auf einen Schlag: Spieler, Trainer, Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer, Team und Spielerin des Jahres. Jetzt abstimmen, mitreden, mitfiebern! Die große Wahl läuft online auf oe24 unter www.oe24.at.