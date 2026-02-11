2:0 - Bayern zieht gegen Leipzig souverän ins Halbfinale

Das Top-Duell im DFB-Pokal Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig ging, trotz anfänglicher Schwierigkeiten, mit 2:0 an den Favoriten. Damit stehen die Münchner das erste Mal seit 2020 wieder im Halbfinale.

Nach nur vier Minuten bejubelten ÖFB-Star Christoph Baumgartner (bis 78. Minute) und seine Leipziger – bei denen auch Xaver Schlager (bis 89.) und Nicolas Seiwald starteten - die Führung gegen die Bayern im DFB-Pokal Viertelfinale. Doch der Jubel wehrte nicht lang und sollte obendrein der letzte des Abends gewesen sein. Der Treffer wurde wegen Abseits zurückgenommen und der Ball zappelte danach nicht mehr im Bayern-Netz.

Stattdessen geigte vor allem in der zweiten Halbzeit der Favorit auf. Dennoch dauerte es bis in die 64. Minute für das erste Tor, obendrein war erneut ein Elfmeter nötig. Josip Stanisic legte sich den Ball an Leipzig-Goalie Maarten Vandevoordt vorbei und wurde gelegt, Harry Kane blieb eiskalt wie gewohnt (64.).

Nur drei Minuten später war die Partie besiegelt. Die Bullen verteidigten luftig, beim Ball in die Tiefe war Luis Diaz zudem schneller als Willy Orban und schob die Kugel locker am Torhüter vorbei (67.).

Damit komplettieren die Bayern das Halbfinale aus Bayer Leverkusen, SC Freiburg und Titelverteidiger VfB Stuttgart.