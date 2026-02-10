Freiburg nach Elferkrimi bei Hertha im DFB-Pokal-Halbfinale

Der SC Freiburg bleibt weiter im Rennen um den ersten Pokalsieg seiner Vereinshistorie.

Der Fußball-Bundesligist gewann das Viertelfinale gegen Zweitligist Hertha BSC am Dienstagabend in Berlin mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach der Verlängerung war es 1:1 gestanden. Den entscheidenden Elfmeter von Pascal Klemens parierte Freiburgs Keeper Florian Müller. Bei den Freiburgern fehlte Verteidiger Philipp Lienhart weiter verletzt.

56.743 Zuschauer im Olympiastadion sahen zunächst über 120 Minuten ein Duell auf Augenhöhe. Yuito Suzuki (96.) traf für Freiburg nach einem eklatanten Fehlpass von Herthas Linus Gechter. Der Ausgleich durch Herthas Kapitän Fabian Reese (104.) ließ den Außenseiter wieder hoffen. Freiburg trennt damit nur noch ein Sieg vom zweiten Finaleinzug. 2022 verlor der SC im Elfmeterschießen gegen Leipzig.

Das letzte Halbfinal-Ticket wird am Mittwoch zwischen Bayern München und RB Leipzig vergeben. Bereits weiter sind Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart.