Olympia-Schock

Vonn-Vater nach Horror-Sturz: "Es bricht mir das Herz"

08.02.26, 19:26
Der Horror-Sturz von Lindsey Vonn ist der größte Schock-Moment der bisherigen Olympischen Winterspiele. Nun meldet sich ihr Vater Alan Kildow zu Wort.

Vor einer Woche erlitt Lindsey Vonn noch einen Kreuzbandriss. Heute stürzte die Speed-Queen in der Abfahrt schwer und musste am linken Bein operiert werden. Nun meldet sich ihr Vater Alan Kildow.

In einem Interview mit der "Sportschau" erklärt er: "Es bricht mir das Herz." Seine Tochter sei "so eine Kriegerin, sie ist so eine starke Kämpferin. Sie hat alles gegeben, was sie hatte. Unglücklicherweise war es nicht ihr Tag. Das ist herzzerreißend." Er würde zu ihr sagen, dass er "nicht stolzer sein" könne.

Vonn operiert

Kildow betont, dass Vonn schon viele Operationen hatte. Sie wird aus dieser Situation stärker hervorgehen: "Wenn ich sie sehe, sage ich ihr, dass sie ein fantastischer Champion ist. Ich könnte nicht stolzer sein auf sie."

Die US-Skigröße wurde erstversorgt und mit dem Helikopter abtransportiert. Sie erlitt einen Bruch im linken Bein und wurde später im Ca" Fontello Spital in Treviso operiert.

"Am Nachmittag wurde sie orthopädisch operiert, um den Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren", teilte das Krankenhaus in einer Erklärung mit. Eine Quelle sagte gegenüber Reuters, sie werde auf der Intensivstation überwacht, wo sie mehr Privatsphäre habe, und betonte, dass keine Lebensgefahr bestehe.

