Eklat: Trump spottet und stellt Obamas als Affen dar

US-präsident Donald Trump erreicht eine neue Eskalationsstufe. Auf seinem Truth Social-Account postet er jetzt ein Video, das die Obamas als Affen zeigt. Sein Spott sorgt für ein Rassismus-Eklat i den gesamten Vereinigten Staaten.

Ein auf Trumps Truth-Social-Konto veröffentlichtes Video sorgt in den USA für massive Empörung. Darin werden Barack Obama (64) und Michelle Obama (62) am Ende des Clips als Affen dargestellt – in den Augen vieler Amerikaner, Rassismus pur!

Das 62-sekündige Video beschäftigt sich zunächst mit bekannten Trump-Behauptungen zu angeblich manipulierten Wahlmaschinen. Bei Sekunde 58 folgt der Bruch: Für etwa eine Sekunde erscheinen die Gesichter der Obamas auf Affenkörpern in einer Dschungelszene, unterlegt mit dem Song „The Lion Sleeps Tonight“. Die Sequenz ist offensichtlich KI-generiert. Veröffentlicht wurde der Beitrag gegen 0.00 Uhr Ortszeit auf Trumps Account.

© Getty

"Widerliches Verhalten" - Kritik auch aus republikanischen Reihen

Die Reaktionen fielen umgehend scharf aus. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom (58) schrieb: „Widerliches Verhalten des Präsidenten. Jeder einzelne Republikaner muss das verurteilen. Jetzt.“ Auch aus republikanischen Reihen kam Kritik. Die Gruppe Republicans Against Trump erklärte: „Trump hat ein rassistisches Bild von Barack und Michelle Obama als Affen gepostet. Es gibt keinen Tiefpunkt mehr.“

In sozialen Netzwerken ist von einem „Maskenfall-Moment“ die Rede. Kommentatoren sprechen von bewusster Entmenschlichung und weiterer Polarisierung. Einzelne fordern sogar politische Konsequenzen und verweisen auf den 25. Verfassungszusatz.

Trump postete bereits KI-Festnahme Obamas

Das Video trägt das Wasserzeichen @XERIAS_X, das einem Trump-nahen X-Account zugeordnet wird. Für Trump ist es nicht die erste Entgleisung gegenüber den Obamas: Im Sommer 2025 hatte er bereits ein KI-Fake-Video geteilt, das eine angebliche Festnahme Barack Obamas zeigte.