Genial! Rodler Jonas Müller glänzt in SILBER

Auf unsere Rodler ist Verlass! Jonas Müller jubelt im Eiskanal über Silber. Damit hält Österreich nach dem ersten Olympia-Wochenende nach Gold und Silber der Snowboarder Benjamin Karl und Sabine Schöffmann bei einer Gold- und zwei Silbermedaillen.

Schon nach Halbzeit auf Platz 2, behielt der 28-jährige Vorarlberger bei der Entscheidung Sonntagabend die Nerven und eroberte Silber. Gold ging an den souveränen Deutschen Max Langenhan, der zum Abschluss der Einsitzer-Konkurrenz den vierten Bahnrekord in den neuen Cortina-Eiskanal brannte. Nach vier Läufen hatte der Weltmeister 0,596 Sekunden Vorsprung.

Bronze ging an Dominik Fischnaller (+0,934), Nico Gleirscher wurde Fünfter (+1,782), für Wolfgang Kindl blieb Platz 8 (+2,074).

Zweifacher Weltmeister Müller hat jetzt auch Olympiamedaille

Müller jubelte bei seiner Olympia-Premiere damit über den größten Erfolg seiner Karriere, er holte genauso Silber wie Wolfgang Kindl vor vier Jahren in Peking.

"Es war eine gewaltige Saison, endlich hab ich sie", kämpfte Müller mit seiner ersten Olympiamedaille umgehängt mit den Tränen.

Müller wollte schon aufhören: "Jetzt könnte ich nicht glücklicher sein"

"Max (Langenhan, d. Red.) ist der verdiente Olympiasieger, ich könnte nicht glücklicher sein. Jetzt freue ich mich aufs Österreich-Haus" Im Vorarlberger Dialekt fügt er hinzu: "Dort wird g'hörig g'feiert." Nach seinem Silber-Coup erklärte Müller noch einmal, wie froh er war, dass er seine Karriere entgegen ursprünglicher Pläne doch fortgesetzt hat: "Ich bin so froh, dass ich das ich nicht aufgehört hab."

Das Klassement war den Läufen absolut entsprechend. Der im Weltcup in dieser Saison nicht so überzeugende Langenhan steigerte seinen Bahnrekord von Lauf zu Lauf, die neue Bestmarke liegt bei 52,660 Sekunden. Müller lieferte jeweils die zweitschnellste Zeit, im 3. Lauf verhinderte ein Fehler unten eine noch bessere. Fischnaller war jeweils der Drittbeste.

Weiter geht's für Müller & Co. am Donnerstag mit der Team-Staffel. Die deutsche Legende Georg Hackl, inzwischen Betreuer der rot-weiß-roten Rodel-Equipe, will seinen favorisierten Landsleuten Gold wegschnappen.

Bereits heute legen die Frauen im Einsitzer los, die Medaillen-Entscheidung fällt am Dienstag ab 17 Uhr.