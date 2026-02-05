200 Millionen Euro Umsatz! Österreicher geben 85 Euro für Valentinstag aus

Vor allem Blumen und Süßes sind gefragt - Handel hofft auf 200 Millionen Umsatz

Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Österreicherinnen und Österreicher planen, heuer jemanden zum Valentinstag zu beschenken. Laut dem aktuellen Consumer Check des Handelsverbands in Kooperation mit Reppublika Research werden dafür im Schnitt 85 Euro pro Person für Valentinstagsgeschenke ausgegeben. Im Vorjahr zeigten sich die Befragten mit 70 Euro deutlich sparsamer. Der Handel hofft auf einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro.

© Getty

34 Prozent beschenken eigene Partnerin

"Ob Blumen, Süßigkeiten oder persönliche Aufmerksamkeiten, viele Menschen nutzen den Tag der Liebe ganz bewusst, um Nähe und Wertschätzung zu zeigen", so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Beschenkt werden am Valentinstag vor allem die engsten Bezugspersonen: Allen voran der oder die eigene Partnerin bzw. der eigene Partner (34 Prozent), aber auch Mütter (zwölf Prozent) oder Freunde und Freundinnen (acht Prozent) dürfen sich über Aufmerksamkeiten freuen.

© Getty

Blumen bleiben Top-Geschenk

Besonders gefragt sind heuer:

Blumen & Pflanzen (57 Prozent) Schokolade & Süßes (23 Prozent) Restaurantbesuche (16 Prozent). Gutscheine (15%) Ausflüge oder andere nicht materielle Geschenke (15%) Erlebnis-Geschenke (z.B. Theater, Kino) (10%) Körperpflege-/Kosmetikprodukte (10%) Modische Accessoires (9%) Alkoholische Getränke (8%) Personalisierte Geschenke (z.B. Fotogeschenk, Graviertes) (8%)

Männer verschenken dabei deutlich öfter Blumen oder Pflanzen als Frauen, bei Süßigkeiten ist es umgekehrt. Nur 14% der Männer schenken Schokolade, Pralinen & Co., bei Frauen tut dies jede dritte (32%).

© Selina Palla | Rainer Will, Handelsverband Geschäftsführer

Salzburg und Oberösterreich vorne

Während die österreichweiten Durchschnittsausgaben bei 85 Euro pro Person liegen, sind die regionalen Unterschiede bei der Spendierfreudigkeit auffallend:

Oberösterreich & Salzburg: 98 Euro

Tirol & Vorarlberg: 93 Euro

Wien: 89 Euro

Steiermark & Kärnten: 75 Euro

Niederösterreich & Burgenland: 70 Euro

„Der Valentinstag bleibt ein emotionaler Fixpunkt im Einzelhandel. Gerade in wirtschaftlich weiterhin herausfordernden Zeiten sorgt er für wichtige Kaufimpulse", betont Handelsverband-Chef Rainer Will die Bedeutung des Tages.