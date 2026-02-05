Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 49.10 aktien down -2.77% Andritz AG 75.70 aktien down -1.43% BAWAG Group AG 137.70 aktien down -1.01% CA Immobilien Anlagen AG 24.700 aktien down -0.24% CPI Europe AG 15.840 aktien down -0.69% DO & CO Aktiengesellschaft 193.80 aktien down -0.21% EVN AG 28.950 aktien down -1.19% Erste Group Bank AG 108.00 aktien down -0.46% Lenzing AG 27.300 aktien equal +0% OMV AG 51.90 aktien down -1.98% Oesterreichische Post AG 33.600 aktien down -0.59% PORR AG 35.450 aktien down -0.14% Raiffeisen Bank Internat. AG 42.840 aktien down -2.15% SBO AG 32.900 aktien up +0.15% STRABAG SE 88.40 aktien down -0.79% UNIQA Insurance Group AG 16.000 aktien down -1.84% VERBUND AG Kat. A 61.05 aktien down -0.25% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.40 aktien down -2.06% Wienerberger AG 29.420 aktien down -0.41% voestalpine AG 41.640 aktien up +0.43%
  1. oe24.at
  2. Business
200 Millionen Euro Umsatz! Österreicher geben 85 Euro für Valentinstag aus
© Gettyimages

Geschäft mit Liebe

200 Millionen Euro Umsatz! Österreicher geben 85 Euro für Valentinstag aus

05.02.26, 11:03
Teilen

Vor allem Blumen und Süßes sind gefragt - Handel hofft auf 200 Millionen Umsatz

Mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Österreicherinnen und Österreicher planen, heuer jemanden zum Valentinstag zu beschenken. Laut dem aktuellen Consumer Check des Handelsverbands in Kooperation mit Reppublika Research werden dafür im Schnitt 85 Euro pro Person für Valentinstagsgeschenke ausgegeben. Im Vorjahr zeigten sich die Befragten mit 70 Euro deutlich sparsamer. Der Handel hofft auf einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro.

Valentinstag Paar Sonne
© Getty

34 Prozent beschenken eigene Partnerin

"Ob Blumen, Süßigkeiten oder persönliche Aufmerksamkeiten, viele Menschen nutzen den Tag der Liebe ganz bewusst, um Nähe und Wertschätzung zu zeigen", so Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes. Beschenkt werden am Valentinstag vor allem die engsten Bezugspersonen: Allen voran der oder die eigene Partnerin bzw. der eigene Partner (34 Prozent), aber auch Mütter (zwölf Prozent) oder Freunde und Freundinnen (acht Prozent) dürfen sich über Aufmerksamkeiten freuen.

Valentinstag
© Getty

Blumen bleiben Top-Geschenk

Besonders gefragt sind heuer:

  1. Blumen & Pflanzen (57 Prozent)
  2. Schokolade & Süßes (23 Prozent)
  3. Restaurantbesuche (16 Prozent).
  4. Gutscheine (15%)
  5. Ausflüge oder andere nicht materielle Geschenke (15%)
  6. Erlebnis-Geschenke (z.B. Theater, Kino) (10%)
  7. Körperpflege-/Kosmetikprodukte (10%)
  8. Modische Accessoires (9%)
  9. Alkoholische Getränke (8%)
  10. Personalisierte Geschenke (z.B. Fotogeschenk, Graviertes) (8%)

Männer verschenken dabei deutlich öfter Blumen oder Pflanzen als Frauen, bei Süßigkeiten ist es umgekehrt. Nur 14% der Männer schenken Schokolade, Pralinen & Co., bei Frauen tut dies jede dritte (32%).

Will Rainer, Handelsverband Geschäftsführer
© Selina Palla | Rainer Will, Handelsverband Geschäftsführer

Salzburg und Oberösterreich vorne 

Während die österreichweiten Durchschnittsausgaben bei 85 Euro pro Person liegen, sind die regionalen Unterschiede bei der Spendierfreudigkeit auffallend:

  • Oberösterreich & Salzburg: 98 Euro
  • Tirol & Vorarlberg: 93 Euro
  • Wien: 89 Euro
  • Steiermark & Kärnten: 75 Euro
  • Niederösterreich & Burgenland: 70 Euro

„Der Valentinstag bleibt ein emotionaler Fixpunkt im Einzelhandel. Gerade in wirtschaftlich weiterhin herausfordernden Zeiten sorgt er für wichtige Kaufimpulse", betont Handelsverband-Chef Rainer Will die Bedeutung des Tages.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen