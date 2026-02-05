Alles zu oe24VIP
Business-Live
Thalia Wien
Neues Modell

Thalia startet Partnermodell mit inhabergeführten Buchhandlungen

05.02.26, 08:00
Beim Partnermodell werden unter anderem Einkauf und IT über Thalia abgewickelt

Österreichs größte Buchhandelskette Thalia startet ein Partnermodell mit inhabergeführten Buchhandlungen. In Deutschland sind bereits rund 100 eigenständige Buchhandlungen eng mit Thalia verbunden. In Österreich hat sich die Buchhandlung Kerbiser in Mürzzuschlag als Erste für diesen Weg entschieden. Unter anderem werden der Einkauf, IT und der Webshop über die Buchhandelskette abgewickelt. Das Beschaffungsvolumen von Kerbiser geht auf Thalia über.

Es sei vergleichbar "mit einem Handelsvertreter-Modell", sagte die Thalia-Österreich-Chefin Andrea Heumann im APA-Gespräch. Die Buchhandlungen hätten beim Thalia-Partnermodell kein Warenrisiko mehr und "bessere Konditionen". Beim Buchsortiment gebe es keine Einschränkungen für die Buchhändler. Die Thalia-Österreich-Chefin wollte keine Zielzahl für das Partnermodell nennen. "Jede inhabergeführte Buchhandlung kann mit uns ins Gespräch kommen." Der Marktanteil von Thalia im heimischen Buchhandel liegt je nach Marktabgrenzung zwischen 30 und 40 Prozent.

Name und Gestaltung der Buchhandlung Kerbiser bleiben gleich

Die im Jahr 1936 im Stadtzentrum von Mürzzuschlag gegründete Buchhandlung Kerbiser wird in dritter Generation von Nina Stastny geführt. Sie habe "sehr lange" überlegt, ob sie beim Thalia-Partnermodell mitmachen soll, sagte Stastny zur APA. Für Kundinnen und Kunden soll sich die Zusammenarbeit mit Thalia nur durch eine größere Produktauswahl bemerkbar machen. Der Name und die Gestaltung der Buchhandlung bleibe gleich, betonte Stastny. Man habe bisher noch keinen Online-Shop gehabt, künftig sei "Click & Collect" (online bestellen, im Geschäft abholen) über den Thalia-Webshop möglich. Die Telefonbestellung von Büchern bleibt bei Kerbiser möglich. Die Buchhändlerin freut sich über die zeitliche Entlastung durch die Warenbuchhaltung sowie das Warenwirtschafts- und Kassensystem von Thalia.

In den vergangenen Jahren lief das Geschäft der Thalia Buch & Medien GmbH mit Sitz in Linz gut. Im Geschäftsjahr 2022/23 hatte sich der Umsatz auf 151 Mio. Euro und der Nettogewinn auf 7,6 Mio. Euro belaufen, im Jahr 2023/24 betrug der Umsatz 163,5 Mio. Euro und der Jahresüberschuss 8,9 Mio. Euro. 2024/25 sei der Umsatz um 8,5 Prozent auf 177,4 Mio. Euro gestiegen, sagte Thalia-Österreich-Geschäftsführerin Heumann zur APA. Angaben zum Gewinn machte sie nicht. Thalia spürt in Österreich die Konsumzurückhaltung in den vergangenen Quartalen. Im laufenden Geschäftsjahr werde man das Umsatzplus vom Vorjahr nicht erreichen, aber dennoch wachsen, so Heumann.

Thalia Österreich erzielt 25 Prozent seines Umsatzes online

Thalia versucht im Online-Geschäft auch mit dem US-Mitbewerber Amazon mitzuhalten. In Österreich macht Thalia bereits 25 Prozent seines Umsatzes mit dem reinen Online-Verkauf. Click & Collect zählt zum stationären Geschäft. Mit dem Verkauf von Büchern und E-Readern erzielt Thalia hierzulande rund 70 Prozent seines Umsatzes. Der Rest entfällt auf Spiel- und Schreibwaren sowie Geschenkartikel.

