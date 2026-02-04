Schock: Traditions-Pizzeria ist insolvent

Das Gastrosterben in Österreich geht weiter! Nun ist eine Feldkircher Pizzeria nach 30 Jahren insolvent.

In Feldkirch (Vorarlberg) steht die Belmondo-Pizzeria vor einer ungewissen Zukunft. Am 4. Februar wurde am Landesgericht Feldkirchen ein Konkursverfahren über das Vermögen der "BELMONDO"-Gastwirtschafts GmbH eröffnet. Ein Gläubiger hat das Verfahren beantragt, so der KSV 1870.

Viele Stammgäste sind vor dieser Nachricht geschockt. Ein Gast schreibt in seiner Bewertung: "Große Portionen zu einem günstigen Preis. Beste Qualität. Äußerst nettes Personal." In Feldkirchen ist die Pizzeria seit Jahren ein wichtiger Fixpunkt.

Zukunft offen

Ob das Lokal weitergeführt wird, ist derzeit unbekannt. Bei einer Schließung der 30 Jahre alten Pizzeria würde für die lokale Bevölkerung ein wichtiger Treffpunkt wegfallen.

Gläubiger können sich bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 16. April 2026 über den KSV (E-Mail: insolvenz.feldkirch@ksv.at) anmelden. Als Insolvenzverwalter wurde Dr. Marco Fiel bestellt.