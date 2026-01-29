Alles zu oe24VIP
Boxt dieser Fußballer bald gegen Skandal-Influencer Andrew Tate?
Irrer Bericht

Boxt dieser Fußballer bald gegen Skandal-Influencer Andrew Tate?

29.01.26, 11:30
Angeklagt in unter anderem Großbritannien und zuvor Rumänien, lebt Influencer Andrew Tate (39) weiterhin ein Leben in Saus und Braus, inklusive Boxkämpfe gegen andere Internet-Persönlichkeiten. Nun soll ein weiterer Fight in der Pipeline stehen, gegen einen der größten Stars im Fußball.

Der ehemalige Kickboxer Tate macht heutzutage hauptsächlich mit Frauenhass, kontroversen Sprüchen, schnellen Autos und Zigarren auf sich aufmerksam. In Großbritannien laufen mehrere Anklagen wegen Vergewaltigung und Steuerhinterziehung, Ermittlungen wegen Menschenhandel in Rumänien führten schlussendlich zu keiner Haftstrafe.

Im Dezember 2025 gab der US-Amerikaner sein Box-Debüt gegen den Influencer und Schwergewichts-Champion bei Misfits-Boxing Chase DeMoor, das er klar nach Punkten verlor. Nun soll er erneut bei Misfits in den Ring steigen, gegen keinen Geringeren als Sergio Ramos.

Sergio Ramos

Sergio Ramos

© getty images

Bald Sergio Ramos vs. Andrew Tate?

Das berichtet das spanische Medium "Defense Central", Ramos und Tate kommentierten bislang nicht. Selbst ein Datum soll mit dem 22. August bereits feststehen, gekämpft werden soll in Katar.

Ramos ist weiterhin aktiver Profispieler, war zuletzt beim CF Monterrey in Mexiko aktiv. Der 39-Jährige gilt als Kampfsport-Fan, wurde bereits mehrfach bei UFC-Events (Mixed Martial Arts) gesichtet und ist abseits des Platzes ohnehin untriebig. Zuletzt kursierten Gerüchte um eine Übernahme von seinem Jugendklub FC Sevilla um rund eine halbe Milliarde Euro!

Offiziell ist noch nichts, mit Trainingseinheiten unter UFC-Lightweight-Champion Ilia Topuria und Box-Coach Pablo Motos zeigen, dass er nicht gänzlich unvorbereitet wäre.

