Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
müller
© Getty Images

Erstes Testspiel

Box-Weltmeister besiegt Müller-Klub

27.01.26, 18:48
Teilen

Thomas Müller erleidet mit den Vancouver Whitecaps im ersten Testspiel eine 2:0-Niederlage gegen FC Polissya Zhytomyr aus der Ukraine. Bei den Gegnern lief sogar ein Box-Weltmeister auf.

In Marbella (Spanien) bereitet sich derzeit Bayern-Legende Thomas Müller (36) mit seinen Vancouver Whitecaps auf die neue MLS-Saison vor. Am Dienstag führte der Weltmeister von 2014 seinen Klub als Kapitän im ersten Testspiel gegen FC Polissya Zhytomyr auf den Platz.

Dabei hatten die Ukrainer auch einen Weltmeister in ihren Reihen. Genauer gesagt einen Box-Weltmeister. Oleksandr Usyk (39) wurde in der 75. Minute ins Spiel eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt saß Müller schon auf der Bank. Der Ex-Bayern-Star wurde nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Polissya gewann den Test mit 2:0. Die Treffer erzielten Nazarenko (4. Minute) und Gutsulyak (Elfmeter/64.).

"I never lost a fight" 

Trotzdem begegneten sich die beiden Sport-Legenden in den Katakomben des Marbella Football Center und machten ein gemeinsames Foto. Auf Englisch sagte Müller zum Box-Superstar: "I never lost a fight." (übersetzt: "Ich habe noch nie einen Kampf verloren.")

Usyk ist ein großer Fußballfan. In den vergangenen Jahren spielte der Ukrainer immer wieder für Polissya. 2023 unterschrieb er sogar einen Vertrag. In einem YouTube-Video aus dem Trainingslager erklärt der Klub-Präsident Hennadiy Butkevych: "Mit Usyk ist es viel einfacher als mit Fußballern."

Vorbereitung auf die neue Saison

FC Polissya Zhytomyr spielt in der ersten ukrainischen Liga und befindet sich aktuell auf dem dritten Platz. Hinter ihnen befindet sich sogar der Meister Dynamo Kyiv.

müller usyk
© Instagram/ fcpolissya

In den nächsten Tagen treffen Müller und die Vancouver Whitecaps in weiteren Testspielen noch auf Incheon United FC, Jeonbuk Hyundai Motors FC sowie IF Brommapojkarna und AC Sparta Prague. Danach reisen sie am 11. Februar zurück nach Kanada, wo am 21. Februar die neue MLS-Saison beginnt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen