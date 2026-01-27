Box-Weltmeister besiegt Müller-Klub

Thomas Müller erleidet mit den Vancouver Whitecaps im ersten Testspiel eine 2:0-Niederlage gegen FC Polissya Zhytomyr aus der Ukraine. Bei den Gegnern lief sogar ein Box-Weltmeister auf.

In Marbella (Spanien) bereitet sich derzeit Bayern-Legende Thomas Müller (36) mit seinen Vancouver Whitecaps auf die neue MLS-Saison vor. Am Dienstag führte der Weltmeister von 2014 seinen Klub als Kapitän im ersten Testspiel gegen FC Polissya Zhytomyr auf den Platz.

Dabei hatten die Ukrainer auch einen Weltmeister in ihren Reihen. Genauer gesagt einen Box-Weltmeister. Oleksandr Usyk (39) wurde in der 75. Minute ins Spiel eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt saß Müller schon auf der Bank. Der Ex-Bayern-Star wurde nach der ersten Halbzeit ausgewechselt. Polissya gewann den Test mit 2:0. Die Treffer erzielten Nazarenko (4. Minute) und Gutsulyak (Elfmeter/64.).

"I never lost a fight"

Trotzdem begegneten sich die beiden Sport-Legenden in den Katakomben des Marbella Football Center und machten ein gemeinsames Foto. Auf Englisch sagte Müller zum Box-Superstar: "I never lost a fight." (übersetzt: "Ich habe noch nie einen Kampf verloren.")

Usyk ist ein großer Fußballfan. In den vergangenen Jahren spielte der Ukrainer immer wieder für Polissya. 2023 unterschrieb er sogar einen Vertrag. In einem YouTube-Video aus dem Trainingslager erklärt der Klub-Präsident Hennadiy Butkevych: "Mit Usyk ist es viel einfacher als mit Fußballern."

Vorbereitung auf die neue Saison

FC Polissya Zhytomyr spielt in der ersten ukrainischen Liga und befindet sich aktuell auf dem dritten Platz. Hinter ihnen befindet sich sogar der Meister Dynamo Kyiv.

© Instagram/ fcpolissya

In den nächsten Tagen treffen Müller und die Vancouver Whitecaps in weiteren Testspielen noch auf Incheon United FC, Jeonbuk Hyundai Motors FC sowie IF Brommapojkarna und AC Sparta Prague. Danach reisen sie am 11. Februar zurück nach Kanada, wo am 21. Februar die neue MLS-Saison beginnt.