Geleakt! Das ist Österreichs zweite WM-Garnitur

Geleakt! Noch bevor der ÖFB sein neues WM-Auswärtstrikot offiziell präsentiert, sorgt die zweite Garnitur bereits für Wirbel – und bringt ordentlich Farbe in die Diskussion rund ums Nationalteam.

Der Countdown läuft: Noch rund 85 Tage bis zum großen Fußball-Sommer – und beim ÖFB geht es jetzt schon heiß her. Zunächst reist das Nationalteam ins Trainingslager nach Marbella (23.-27.März), danach stehen im Wiener Ernst-Happel-Stadion die Testspiele gegen Ghana (27.März/18 Uhr) und Südkorea (31.März/20.45 Uhr) auf dem Programm. Doch nicht nur sportlich wird es spannend – auch modisch sorgt das Team bereits für Gesprächsstoff.

Türkis & Pink ist das neue Rot-Weiß-Rot

Denn das neue Auswärtstrikot ist offenbar schon vor der offiziellen Präsentation im Netz aufgetaucht. Das bekannte Portal „Opaleak“, das bereits beim Heimdress richtig lag, hat nun auch die zweite Garnitur geleakt – und die fällt auf.

Statt klassischer Farben setzt der ÖFB diesmal auf einen mutigen Look: Weiß als Basis, dazu türkise Elemente und auffällige pinke Akzente im Batik-Stil. Ein Design, das sofort ins Auge sticht und klar zeigt: Hier will man modern und anders auftreten. Offiziell bestätigt ist das Trikot zwar noch nicht, die Präsentation soll aber noch im März erfolgen – rechtzeitig vor dem Ostergeschäft. Gut möglich also, dass Alaba & Co. bereits gegen Ghana oder Südkorea im neuen Look auflaufen.

Heimtrikot »Sieht aus wie Albanien«

Spätestens dann wird sich zeigen, ob das Design besser ankommt als das Heimtrikot. Zur Erinnerung: Statt beim ersten Endrunden-Auftritt seit 1998 klassisch in Rot-Weiß-Rot aufzulaufen, setzte der ÖFB auf Schwarz-Rot – und sorgte damit für reichlich Kritik. „Ich speib mich an“, „Crazy unschön, oida“ oder „Sieht aus wie Albanien“ – die Reaktionen fielen deutlich aus.

Shitstorm! ÖFB-WM-Trikot wird zur Lachnummer im Netz

Ob das neue Auswärtstrikot besser ankommt, bleibt abzuwarten. Fest steht aber: Langweilig ist anders – und die auffälligen Farben machen zumindest Lust auf mehr.