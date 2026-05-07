Verletzungs-Fluch: ÖFB-Gegner gehen die Keeper aus!

Riesen-Wirbel bei unserem WM-Gruppengegner Algerien! Gut einen Monat vor dem Start in Nordamerika herrscht bei den Wüstenfüchsen akuter Tormann-Notstand. Sogar eine irre Rückholaktion steht im Raum.

Teamchef Vladimir Petkovic gehen vor dem Showdown mit dem ÖFB-Team die Torhüter aus. Anthony Mandrea vom FC Caen fällt mit einer Schulterverletzung definitiv aus. Auch Luca Zidane (27), Sohn von Legende Zinedine Zidane, droht nach einem Kiefer- und Kinnbruch im April das WM-Aus. Da auch Melvin Mastil nach einer Leisten-OP wackelt, herrscht Alarmstufe Rot.

Comeback trotz schwerer Differenzen

In seiner Not denkt Petkovic nun über Oussama Benbot nach. Der 31-Jährige von USM Algier war nach dem letzten Afrika-Cup eigentlich aus dem Nationalteam zurückgetreten. Das Problem: Zwischen ihm und Petkovic krachte es in der Vergangenheit gewaltig, weil Benbot öffentlich zu wenig Einsatzzeit beklagt hatte. Aufgrund seiner starken Form im Verein könnte der Streithahn nun aber doch begnadigt werden.

Österreich lauert in Kansas City

Die Misere geht so weit, dass im März sogar der 19-jährige Kilian Belazzoug nominiert wurde, der für Stade Rennes noch kein Profi-Spiel absolviert hat. Die aktuelle Nummer eins, Alexis Guendouz, sitzt nach einer Verletzungspause bei MC Algier nur noch auf der Bank.