Real-Krieg eskaliert: Valverde landet im Krankenhaus

Was ist nur bei Real Madrid los? Nach einem erneuten heftigen Streit zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni soll die Situation völlig eskaliert sein. Valverde musste laut spanischen Medien sogar mit einer blutenden Platzwunde ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei Real Madrid brennt wenige Tage vor dem Schicksals-Clasico offenbar komplett der Hut! Laut der spanischen Sportzeitung „Marca“ krachte es bereits am Mittwoch im Training gewaltig zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni. Nach einem harten Foul sollen die beiden Stars völlig die Nerven verloren haben, sich gegenseitig geschubst, angeschrien und wüst beschimpft haben.

Tchouaméni prügelt Teamkollegen krankenhausreif

Doch damit nicht genug: Der Zoff soll sich sogar in die Kabine verlagert haben. „Marca“ spricht von einem „äußerst unschönen Vorfall“ – und legt damit das explosive Innenleben der Königlichen offen. Am Donnerstag soll die Situation dann endgültig eskaliert sein! Auslöser diesmal: ein verweigerter Handschlag. Laut spanischen Medien kam es erneut zu einem heftigen Streit, bei dem Valverde nach einem Angriff Tchouaménis sogar mit einer blutenden Platzwunde ins Krankenhaus musste und genäht werden musste.

Die neuen Eklat-Berichte passen ins katastrophale Gesamtbild bei den Blancos. Schon vor wenigen Tagen hatte Journalist Miguel Serrano in der Sendung „Radioestadio Noche“ von einer brisanten Auseinandersetzung zwischen Antonio Rüdiger und Álvaro Carreras berichtet. Dabei soll Rüdiger seinem Mitspieler sogar eine Ohrfeige verpasst haben. Offiziell bestätigt wurden die Vorwürfe allerdings nicht.

Zweite titellose Saison in Folge

Klar ist aber: Die Stimmung bei Real scheint am absoluten Siedepunkt angekommen zu sein. Sportlich droht der totale Super-GAU! Champions League weg, Copa del Rey verloren – und auch in der Liga steuert Madrid auf ein bitteres Ende zu. Vier Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf Barca satte elf Punkte. Die ultimative Demütigung könnte am Sonntag folgen: Im Clasico (21 Uhr, live auf DAZN) kann die Flick-Elf vor eigenem Publikum den Titel perfekt machen – ausgerechnet gegen den Erzrivalen aus Madrid.