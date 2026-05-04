Das Boxen war definitiv nicht nur reine Show, sondern für manche bitterer Ernst.

Am 25. April wurde die Eventreihe „Stars im Ring“ erneut zur Bühne für packende Duelle und eindrucksvolle Unterhaltung. Acht Boxpaare traten gegeneinander an und sorgten für einen Abend voller Spannung, Einsatz und intensiver Momente. Die Kämpfe hatten es in sich – mit vollem Körpereinsatz und Szenen, die deutlich machten, wie ernst es den Teilnehmern im Ring war.

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Kampf eskalierte

So war es auch nicht verwunderlich, dass es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Kontrahenten kam: Der Kampf zwischen Eric Sindermann und Patrick Herbach begann zunächst wie vorgesehen, entwickelte sich jedoch schnell zu einer hitzigen Auseinandersetzung mit zunehmend unfairen Aktionen auf beiden Seiten. Nachdem Herbach zu Boden ging und Sindermann mit hinunterzog, kam es am Boden zu weiteren unsauberen Szenen. In diesem Moment sprang Herbachs Freundin in den Ring und ging auf Sindermann los, woraufhin das erste Handgemenge entstand.

Handschuh geworfen

Nach einer kurzen Beruhigung wurde der Kampf fortgesetzt, eskalierte jedoch erneut, als Sindermann seinen Boxhandschuh auszog und in Richtung Herbach warf. Daraufhin stürmten Trainer und Sicherheitskräfte in den Ring, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Noch heute, Tage später, wird die Causa im Netz heftig diskutiert. Beide Boxer beanspruchen den Sieg nun für sich.

So lässig war die Show drumherum

Der Wiener Rapper Don Dom eröffnete die Show mit dem Einzugssong, Ina Carina präsentierte erneut den offiziellen „Stars im Ring“-Song, der speziell für das Event produziert wurde und bereits zum zweiten Mal live performt wurde.

Auch Severino Seeger nutzte die Bühne, um seine neue Single vorzustellen. Bianca Holzmann stellte ebenfalls ihre aktuelle Single vor und ergänzte das musikalische Line-up. Für ein visuelles Highlight sorgte Melody Haase, die gemeinsam mit Tänzern eine aufwendig inszenierte Performance im Ring zeigte. Besonders auffällig war zudem der Einmarsch der Bierbrudis gemeinsam mit Eric Sindermann, der beim Publikum für große Aufmerksamkeit sorgte.